Nueva York (EFE).- Los medios de comunicación de Estados Unidos no podrán transmitir en vivo la lectura de los cargos al expresidente Donald Trump en un tribunal estatal de Manhattan.

Así lo ordenó este lunes el juez del Tribunal Supremo estatal de Nueva York Juan Merchan, que rechazó una solicitud presentada por varias organizaciones de medios para transmitir el histórico proceso.

El juez Merchan señaló en la orden judicial que solo se permitirá la entrada de cinco fotógrafos al banco del jurado, con carácter previo a la lectura de cargos.

Al justificar su decisión, el juez explicó que aunque los medios tienen un interés “importante y sin duda genuino” en retransmitir lo que suceda al interior de la corte, este debe ser sopesado junto a intereses “contrapuestos”.

Los abogados del exmandatario se habían manifestado en contra de la retransmisión, alegando que con ella se crearía una “atmósfera de circo” y sería “inconsistente con la presunción de inocencia” de Trump.

Fotógrafos de noticias cerca de la Torre Trump en la Quinta Avenida en Nueva York. EE. UU. EFE/Justin Lane

Trump, arropado por seguidores

Donald Trump se convirtió el jueves en el primer expresidente de Estados Unidos en afrontar cargos penales tras su imputación por un gran jurado de Nueva York en un caso relacionado con el pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels, con la que el exmandatario tuvo un “affaire” en 2006.

Los cargos exactos por los que ha sido imputado se desconocen porque el escrito de acusación está bajo secreto de sumario, pero este martes un juez de Nueva York le leerá los cargos y posiblemente se conocerá exactamente de qué está acusado y a qué pena podría enfrentar

El expresidente estadounidense llegó anoche al rascacielos de su propiedad en Nueva York, la Torre Trump, en medio de una gran expectación, cuando quedan solo horas para su comparecencia.

El anterior inquilino de la Casa Blanca entró a pie en el rascacielos que lleva su nombre y saludó con la mano a las personas que aguardaban en la calle con banderas y parafernalia trumpista.

Pero si los seguidores solo sumaban una treintena, los periodistas que desde la mañana hacían guardia en el lugar eran varios centenares, separados del edificio por varias barreras de vallas metálicas.

Partidarios del expresidente estadounidense Donald J. Trump se paran cerca de la Torre Trump en Nueva York, Nueva York, EE.UU. EFE/EPA/WILL OLIVER

Declaraciones a su regreso

Esta tarde, tras su comparecencia ante el juez, Trump volverá a Palm Beach, donde hará declaraciones en su mansión Mar-a-Lago.

Un 62 % de los estadounidenses aprueba la acusación del expresidente Donald Trump, según una encuesta realizada por SSRS para CNN, que también descubrió que las tres cuartas partes de los estadounidenses dicen que la política tuvo algo que ver con la decisión de acusar a Trump.

Para un 52 % de los que piensan así, la política jugó un papel “importante”.

El sondeo reveló que las opiniones de los estadounidenses están divididas a la hora de calificar la actuación de Trump en el caso de Stormy Daniels.

Para un 37 % lo que supuestamente hizo es ilegal, para un 33 % fue falto de ética pero no ilegal, un 20 % no sabe y un 10 % cree que no hizo nada malo.