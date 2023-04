Rusia: el despliegue nuclear en Bielorrusia responde a la ampliación de la OTAN

Moscú (EFE).- La intención de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia es una respuesta a la ampliación de la OTAN, anunció hoy el Kremlin.

“La Alianza se amplía en dirección a la frontera rusa, no es Rusia la que se acerca a la OTAN”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al responder a una pregunta sobre los planes rusos de emplazar armas nucleares tácticas en Bielorrusia.

Por ello, agregó, Rusia toma medidas para garantizar su seguridad.



Este miércoles Peskov ya prometió que Moscú tomaría medidas para reequilibrar su sistema de seguridad tras la adhesión de Finlandia a la OTAN.

Con todo, agregó que la respuesta de Rusia no necesariamente será inmediata, puesto que se trata de un proceso que requiere de “cierto tiempo”.

Según el Kremlin, la ampliación de la Alianza Atlántica atenta contra la seguridad y los intereses de Rusia.

Por su parte, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, no descartó en su reciente discurso ante el Parlamento pedir a Rusia el emplazamiento de armas nucleares estratégicas.

Según Lukashenko, “los sinvergüenzas” del extranjero “deben comprenderlo” y no intentar desestabilizar la situación.

“No nos pararemos ante nada a la hora de defender nuestros países y nuestros pueblos”, agregó en alusión a Moscú y Minsk.

Bielorrusia descarta el posible uso de las armas nucleares tácticas rusas

El secretario del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Alexandr Vólfovich, descartó este jueves el empleo de las armas nucleares tácticas rusas que serán desplegadas próximamente en territorio de la antigua república soviética.



“Lo importante no es la cantidad, lo importante es la calidad y saber usarlas. Y sabemos cómo hacerlo… (Pero) No creo que lleguemos a usarlas”, dijo, según informa la agencia oficial BELTA.



Subrayó que las armas nucleares, sean tácticas o estratégicas, están destinadas a disuadir y a “garantizar la seguridad de Rusia y Bielorrusia”.



En cuanto a los plazos de despliegue, admitió que es una decisión que deben tomar los presidentes ruso, Vladímir Putin, y bielorruso, Alexandr Lukashenko.



“Depende de ellos”, subrayó a la prensa en Moscú, donde se celebra la reunión del consejo supremo de la Unión Estatal, que integra a Rusia y Bielorrusia.



Putin anunció un acuerdo con Minsk para el emplazamiento de armas nucleares tácticas, para lo que los especialistas bielorrusos comenzaron la correspondiente instrucción el 4 de abril.



Aunque Lukashenko dijo que toda la infraestructura está preparada, Putin precisó que los silos no estarán terminados hasta julio.

Además, el líder bielorruso se mostró dispuesto a acoger, si es necesario, armamento estratégico en forma de misiles intercontinentales, como en tiempos soviéticos.

Putin asegura que incrementará la cooperación militar con Bielorrusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este jueves que Rusia seguirá incrementando la cooperación militar y de seguridad con Bielorrusia debido a las crecientes tensiones en las fronteras de ambos países por la intervención militar del Kremlin en Ucrania.



“Rusia y Bielorrusia están incrementando, y lo seguirán haciendo, su cooperación en el ámbito militar y de seguridad”, dijo Putin durante la reunión del consejo supremo de la Unión Estatal, que integra a Rusia y Bielorrusia.



Subrayó que esa cooperación técnico-militar responde “sin lugar a dudas” a los intereses fundamentales de ambos países y sus respectivos pueblos, por lo que propuso elaborar una doctrina de seguridad en el marco de esa unión ruso-bielorrusa para contrarrestar, entre otras cosas, “la guerra informativa y sancionadora” occidental.



“Nos conviene desarrollar seriamente la planificación estratégica, por lo que seguiremos reforzando el sistema de seguridad de la Unión Estatal”, resaltó.



Seguidamente, ordenó al Consejo de Seguridad de Rusia apoyar la propuesta de su colega bielorruso, Alexandr Lukashenko, de prorrogar varios de los acuerdos existentes en ese terreno.



Al término de la reunión, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, explicó que la actual “coyuntura internacional” obliga a Rusia a “actualizar” su estrategia a la hora de garantizar su seguridad y la de Bielorrusia, país que es su principal aliado en la operación militar en Ucrania y con el que “se está integrando” a marchas forzadas.