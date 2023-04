Washington (EFE).- Jack Teixeira, el joven señalado de estar detrás de una de las mayores filtraciones de documentos del Pentágono en la última década, fue imputado este viernes por delitos de transmisión de información de defensa nacional y extracción de información clasificada.

El joven, de 21 años, compareció esta mañana ante el juez magistrado de la Corte de Distrito de Massachusetts, David Hennessy, que leyó los cargos en su contra.

En concreto, a Teixeira se le imputaron dos delitos: retención y transmisión no autorizada de información de defensa nacional y extracción no autorizada de información clasificada y materiales de defensa.

De ser hallado culpable, podría afrontar una pena máxima de 15 años de cárcel.

La información que tiene la Justicia

En una declaración jurada presentada ante la corte por investigadores del FBI, se asegura que Teixeira tenía desde 2022 una acreditación que lo autorizaba a acceder a material marcado como de máximo secreto.

El documento detalla que el joven empezó a publicar la información en redes sociales en diciembre del año pasado, primero como transcripciones textuales y luego a través de imágenes de documentos marcados como clasificados.

Aunque en la declaración jurada los investigadores no especifican la plataforma usada, reportes de los diarios estadounidenses The New York Times y The Washington Post señalaron que publicó los documentos primero en un chat de la plataforma Discord.

Uno de los documentos, confirmó la declaración, contenía información sobre el “estado del conflicto de Rusia-Ucrania, incluyendo el movimiento de tropas en una fecha particular”.

Vista del tribunal donde se desarrolla la imputación de cargos al joven Jack Teixeira, este 14 de abril de 2023, en Boston, Massachusetts (EE.UU.). EFE/Cj Gunther

El FBI relató ante la corte que entrevistó el pasado 10 de abril a uno de los usuarios de Discord, la red social donde Teixeira publicó la información.

En la entrevista, el usuario contó que Teixeira le había revelado que decidió comenzar a tomar fotografías de los documentos porque temía ser descubierto transcribiéndolos en su lugar de trabajo.

El 12 de abril, Discord entregó al FBI la información que tenía sobre Teixeira.

El joven, de acuerdo con los documentos, trabajaba en el área de defensa informática en la base de la Guardia Nacional en Cape Cod, en Massachusetts, y formaba parte de las fuerzas estadounidenses desde septiembre de 2019.

¿Quién es Teixeira?

Según The New York Times, Teixeira no estaba motivado por su disconformidad con las acciones del Gobierno estadounidense, como ha sido el caso de anteriores filtraciones (WikiLeaks, los Papeles del Pentágono), y aunque revelan información sensible sobre la guerra de Ucrania, no parece que Teixeira tomara parte en el conflicto.

Miembros del grupo de Discord donde el sospechoso supuestamente filtró los documentos dijeron al periódico que las publicaciones eran “puramente informativas”.

Familiares y amigos de Jack Teixeira salen del tribunal donde le imputaron cargos al joven, este 14 de abril de 2023, en Boston, Massachusetts (EE.UU.). EFE/Cj Gunther

Con todo, las filtraciones muestran detalles comprometedores de la estrategia ucraniana, y arrojan luz también sobre el espionaje de Estados Unidos a sus propios aliados, como Corea del Sur o Israel.

El foro estaba dedicado a discutir sobre videojuegos y armas de fuego, y en él se compartían con frecuencia “memes” racistas, según medios estadounidenses.

Al parecer, Teixeria se llevaba a casa documentos en papel de la base militar en la que trabajaba y los fotografiaba. Después compartía estas fotografías en el grupo virtual, en el que participan entre 20 y 30 personas, algunos adolescentes.

Trabajador del Pentágono

Su madre, hablando con The New York Times, confirmó que el joven había estado trabajando en el turno nocturno en una base de Cape Cod, y que recientemente había cambiado su número de teléfono.

En videos a los que ha tenido acceso The Washington Post se ve al chico practicando tiro con un rifle mientras grita insultos racistas y antisemitas.

Cuando el FBI registró la casa de Teixeira encontró varias armas de fuego.

El caso ha despertado dudas sobre cómo un joven que llevaba poco tiempo trabajando para el Pentágono ha podido tener acceso a material tan sensible.

Vista del edificio del Pentágono en Arlington, Virginia, el 10 de abril de 2023. EFE/Jim Lo Scalzo

El Pentágono considera la filtración de los documentos como un “acto criminal deliberado”, pero no ha explicado cómo un joven que lleva poco más de tres años en la Guardia Nacional de Massachusetts ha podido acceder a información clasificada que compromete a los aliados de Estados Unidos y dan detalles sobre los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzar la ofensiva antirusa en Ucrania.

Durante varios meses, los documentos se quedaron en el grupo de Discord, que requiere una invitación para entrar, hasta que recientemente uno de sus miembros, de 17 años, publicó varias docenas en un foro público de la misma red social.

De ahí se propagaron por canales de Telegram rusos y empezaron a atraer la atención de los medios.