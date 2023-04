Lima (EFE).- El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) no se presentó este lunes a una audiencia judicial de “control de requerimiento mixto” por el delito de lavado de activos, la primera que se celebra tras su extradición este domingo desde Estados Unidos.

La decisión de Toledo la informó, de manera virtual, por el jefe de seguridad del penal limeño de Barbadillo, William Antezana, donde el exgobernante está recluido desde la noche del domingo.

Antezana informó al juez del caso, Richard Carhuancho, que Toledo le “expresó verbalmente que no se va presentar hoy a la diligencia y que ya ha hecho las coordinaciones con su abogado”.

Ante esto, el juez recordó que “no hay obligación” de que Toledo participe en la audiencia y le consultó a su abogado defensor, Roberto Su, quien confirmó que el exmandatario le había informado sobre su decisión.

Horas antes, Su ya había declarado que Toledo “no está obligado” a participar de las audiencia judiciales de control de acusación que, según dijo, se desarrollarán durante tres días.

“Son audiencias donde él no interviene, no hay obligación de que el acusado esté presente en los debates. Prácticamente su extradición se ha realizado porque hay una orden internacional, porque Estados Unidos ha aceptado, pero no es que mañana comparece a un juicio ni va a un banquillo de acusados”, remarcó.

Toledo, recluido en el mismo penal de Fujimori y Castillo

Toledo está recluido desde la noche de este domingo en el penal de Barbadillo, donde también están los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022), para cumplir una prisión preventiva de 18 meses a raíz del proceso abierto en su contra por un presunto lavado de activos.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estuvo a cargo de su traslado en helicóptero desde un cuartel policial en el distrito del Rímac e informó que Toledo no recibirá visitas hasta que el consejo técnico penitenciario establezca los horarios y las medidas de seguridad para el interno.

El Poder Judicial informó previamente que Toledo, de 77 años, asistió el domingo a una audiencia de control de identidad, y luego quedó a disposición del INPE para dirigirse a un penal.

Desde que llegó a Perú en un vuelo comercial procedente de Los Ángeles, el expresidente fue conducido primero a la Dirección de Aviación Policial (DIPA), en el Callao, donde fue sometido a un examen de medicina legal, y luego en helicóptero hasta el cuartel policial del Rímac.

Después lo trasladaron a la Corte Superior Nacional para estar presente en una audiencia de control de identidad ante el Juzgado de Turno, a cargo de la magistrada Margarita Salcedo.

La extradición de Eliane Karp depende de EE.UU.

El ministro de Justicia de Perú, Daniel Maurate, asegura que la extradición de la mujer del expresidente Alejandro Toledo, Eliane Karp, acusada del delito de lavado de activos en el denominado caso Ecoteva, está en manos de Estados Unidos.

“Nosotros cumplimos con nuestra parte que es, básicamente, promover el cuaderno de extradición (…) Corresponde a los funcionarios de Estados Unidos hacer lo que corresponde. Nosotros, aquí en el Perú, hemos cumplido”, dijo Maurate, quien fue nombrado ayer como ministro de Justicia, en declaraciones a la prensa.

En 2013 y a raíz de la millonaria compra de inmuebles a nombre de la madre de Karp y suegra de Toledo, Eva Fernerburg, y a través de la empresa Ecoteva, el Ministerio Público investigó a la familia por un presunto delito de lavado de activos.

Toledo, siempre según la acusación de la Fiscalía, obtuvo coimas por más de 30 millones de dólares de Obebrecht a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.

El Ministerio Público considera que parte de ese dinero fue presuntamente transferido a la empresa Ecoteva.

Hasta la fecha, se mantiene vigente la solicitud del juez Mario Guerra Bonifacio hecha en 2017 por la que dictó 18 meses de prisión preventiva contra Karp y Toledo.

Por el delito de lavado de activos, la Justicia peruana pide penas de 16 años y ocho meses de prisión.