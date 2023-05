Rusia vuelve a atacar Kiev con drones iraníes y misiles

Kiev (EFE).- El Ejército ruso atacó de nuevo esta madrugada la ciudad de Kiev y sus alrededores con drones de tipo “shahed”, de fabricación iraní que, según los ucranianos, pudieron ser derribados.

“En la madrugada del 3 al 4 de mayo, el agresor volvió a atacar Kiev con drones kamikaze y misiles, presumiblemente de tipo balístico. Las fuerzas de defensa aérea de Ucrania derribaron todos los objetivos enemigos”, aseguró el jefe de la Administración Militar de la capital, Serhiy Popkoaseguró en su canal de Telegram.



No obstante, el responsable castrense ha lamentado que se trata del tercer ataque contra la capital en los primeros cuatro días de mayo y que la ciudad no ha sufrido una intensidad de ataques así desde comienzos de este año.



Los rusos usaron en su ofensiva artefactos de tipo “shahed” y misiles, que podrían ser balísticos, aunque este extremo “solo podrá ser confirmado después de que se examinen los fragmentos” que han quedado en la ciudad, según Popko.



Por el momento no se han reportado ni víctimas civiles ni daños en edificaciones residenciales o instalaciones de infraestructura.



“Los fragmentos cayeron en algunas zonas habitadas de la capital, pero no causaron daños personales ni daños graves a las edificaciones”, añadió.

Alertas antiaéreas en varias regiones

Durante la pasada noche, las alertas antiaéreas sonaron, además de en Kiev, en otras regiones del país y en ciudades como Odesa, a orillas del mar Negro.

Los ataques en esta zona fueron lanzados desde la región rusa de Briansk, cerca de la frontera norte de Ucrania, y desde el sur, desde la costa este del Mar de Azov.

Las autoridades de Ucrania alertaron este miércoles de la posibilidad de que Rusia bombardeara Kiev y otras zonas del país con la excusa del supuesto ataque cometido el martes con drones contra el Kremlin y del que la Presidencia rusa responsabiliza a Ucrania.

Horas antes, las tropas rusas ya habían intensificado sus ataques contra la región de Jersón.

El jefe de la Administración Militar de la Provincia, Oleksandr Prokudin, ha anunciado hoy en su canal oficial de Telegram que 23 civiles ucranianos murieron ayer en el casi centenar de ataques rusos registrados en los territorios de Jersón controlados por Kiev, contra los que lanzaron 539 proyectiles de artillería pesada y se utilizó lanzacohetes, tanques, drones y aviones.

Solo en la ciudad de Jersón, ocupada por Rusia al principio de la guerra y recuperada por las fuerzas ucranianas el pasado noviembre, el ejército ruso atacó la zona de la estación de trenes y sus alrededores, dos establecimientos comerciales, una fábrica y un depósito de automóviles, según Prokudin.



La ola de ataques contra Jersón ha provocado conmoción e indignación en Ucrania. El presidente Zelenski publicó anoche varias fotografías de personas muertas y heridas en los pasillos del supermercado en el que hacían la compra cuando fue alcanzado por un ataque ruso. “El mundo debe ver y saber esto”, escribió Zelenski.



Para proteger a la población civil, la autoridad militar ucraniana en la ciudad de Jersón ha decretado un toque de queda inédito de 58 horas seguidas que comenzará este viernes a las ocho de la tarde y terminará el lunes a las seis de la mañana.

Incendiados otros dos depósitos de combustible en el sur de Rusia

Mientras, en el lado ruso, continúan los incendios en depósitos de combustible que abastecen a la Flota del Mar Negro.

Según las autoridades locales, esta madrugada ha sido atacada la refinería de Ilskii, a unos 30 kilómetros al noreste del puerto de Novorrosiisk, y también una planta de producción de derivados de petróleo en Novoshájtinsk, en la región de Rostov.

En los últimos días se han registrado una serie de incendios en depósitos de combustibles y ataques a líneas férreas en regiones rusas vecinas de Ucrania, que analistas militares consideran como posibles preparativos de la contrafensiva ucraniana que ha anunciado el Gobierno de Kiev.