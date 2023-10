Jerusalén (EFE).- El portavoz de las Brigadas Al Qasam, Abu Obeida, cuyo grupo es el brazo armado de Hamás, anunció este jueves la muerte de unos 50 rehenes por los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza, controlada por el grupo islámico palestino.



Abu Obeida hizo el anuncio en un comunicado, donde se limitó a informar de la muerte de 50 “prisioneros israelíes” por los ataques aéreos sobre la Franja, sin ofrecer más detalles.

Anteriormente, el portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, había elevado este jueves a 224 el número de rehenes de su país capturados por Hamás durante el ataque contra territorio de Israel del pasado 7 de octubre, que dejó 1.400 muertos y unos 5.000 heridos.



No obstante, la semana pasada Abu Obeida dijo que tenían un total de 250 rehenes -200 en poder de las Brigadas al Qasam y 50 en manos de otras milicias palestinas.



En los últimos días Hamás ha puesto en libertad a cuatro rehenes: la madre e hija Judith y Natalie Raanan, con nacionalidad estadounidense y liberadas el viernes, y las ancianas israelíes Yochved Lifshitz y Nurit Cooper, soltadas por Hamás este lunes.

Ciudadanos palestinos sobre las ruinas de edificios de Gaza. EFE/EPA/Haitham Imad

Según datos ofrecidos por el Gobierno israelí el miércoles, más de la mitad de los rehenes tienen pasaporte extranjero de unos 25 países. Entre los secuestrados hay al menos 54 personas de nacionalidad tailandesa.



Desde el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre, Israel ha bombardeado la Franja de Gaza a diario y ha causado al menos 7.028 palestinos muertos y 18.484 heridos, según los datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

Al menos 7.028 palestinos han muerto y al menos 18.484 han resultado heridos por los ataques israelíes contra la Franja de Gaza, controlada por Hamás, desde el inicio de la guerra el 7 de octubre entre Israel y el grupo islamista palestino, informó este jueves el Gobierno de Sanidad del enclave.

Entre los fallecidos en la Franja hay al menos 2.913 niños, 1.709 mujeres y 397 ancianos.

Además, hay al menos 1.650 personas desaparecidas bajo los escombros de los edificios derrumbados por los ataque aéreos, de las cuales 940 son menores de edad, según la misma fuente.

De acuerdo a las últimas cifras del Ministerio de Sanidad de Hamás, que el miércoles declaró el colapso total del sistema sanitario, al menos 101 médicos han fallecidos y 25 ambulancias han sido destruidas en Gaza desde el inicio de la guerra, mientras que 12 hospitales y 31 centros de atención primaria está fuera de servicio por los bombardeos y la falta de combustible.

El 25 % del área poblada de Gaza, destruida parcial o totalmente

Estos bombardeos de Israel sobre Gaza han provocado que unas 200.000 viviendas fueran parcial o totalmente destruidas, lo que supone el 25% del área poblada de la Franja, dijo el ministro de Obras Públicas y Vivienda de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

“Los bombardeos de la ocupación (Israel) eliminaron a familias enteras, borraron barrios, áreas y comunidades residenciales con sus habitantes”, más allá de la destrucción “de instalaciones, incluidos hospitales, lugares de culto, panaderías, estaciones de servicio, mercados o escuelas”, denunció Mohamed Ziara, miembro de la ANP, con poder limitado en Cisjordania ocupada y sin control sobre Gaza.

Estos últimos días, el Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, aseguró que en torno al 50% de las viviendas de la Franja fueron dañadas por los ataques israelíes y que al menos 28.000 casas quedaron derrumbadas o completamente inhabitables.

Humo de ataques israelíes en Gaza. EFE/EPA/Mohammed Saber

Países árabes: Derecho a autodefensa de Israel no justifica violar ley internacional

Jordania, Emiratos, Baréin, Arabia Saudí, Omán, Catar, Kuwait, Egipto y Marruecos denunciaron hoy que el derecho a la autodefensa de Israel tras el ataque de Hamás “no justifica las flagrantes violaciones contra la ley internacional”, indicaron hoy estos países en un comunicado conjunto.



“El derecho a la autodefensa garantizado por la Carta de la ONU nunca justifica las flagrantes violaciones contra la ley internacional humanitaria o hacer la vista gorda de forma deliberada ante los derechos legítimos del pueblo palestino”, dijeron estos nueve países.



El comunicado fue emitido en el marco de la Cumbre de Paz de El Cairo, celebrada el pasado sábado, que finalizó sin una declaración conjunta de los países árabes y europeos por diferencias a la hora de incluir puntos sobre la condena acerca de los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza y los límites al derecho de la autodefensa.

Palestina pide en La Haya investigar crímenes en la “guerra de venganza”

El ministro palestino de Exteriores, Riad al Malki, pidió este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) “investigar” los presuntos “crímenes de guerra, de lesa humanidad, limpieza étnica, traslados forzosos e incluso síntomas de genocidio” cometidos durante la “guerra de venganza” y de “destrucción” de Israel en la Franja de Gaza.

Al Malki está hoy en La Haya, sede de la CPI y del tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y se ha reunido con sus autoridades, incluido el fiscal Karim Khan, para pedirle “investigar” la presunta “violación de todas las leyes internacionales” por parte de Israel porque esta guerra “esta dirigida por la venganza y no se respetan las normas”.

Explicó que el “tipo de crímenes cometidos por Israel contra la gente en Gaza son tan graves que requieren ser abordados por los órganos que siempre investigan dichos crímenes” y añadió que “si los israelíes están cometiendo crímenes de guerra, de lesa humanidad, limpieza étnica, traslados forzosos, aniquilación e incluso síntomas de genocidio”, entonces la CPI y otros organismos especializados “deben investigarlo”.

Soldados israelíes se preparan para el escenario de maniobras terrestres, cerca de la frontera con Gaza. EFE/EPA/Hannibal Hanschke

Enumeró que la media de “palestinos asesinados” a diario desde el pasado 7 de octubre, después del ataque de Hamás a Israel, asciende a 800 personas, de las que 600 son niños, y el resto son mujeres y ancianos, mientras que 200.000 hogares han sido completamente destruidos, más de la mitad de las viviendas de Gaza.

“Las guerras son entre dos ejércitos, esta es una guerra unilateral. Una guerra con aviones y tanques de artillería que simplemente lanzan sus bombas masivamente contra Gaza. Ese es el tipo de guerra que vemos. No es una guerra dirigida por unos planes y objetivos militares”, dijo, en una rueda de prensa.

Los líderes de la UE piden pausas humanitarias en Gaza

Los líderes de la Unión Europea pidieron este jueves en la cumbre de Bruselas “corredores humanitarios y pausas humanitarias” para que llegue la ayuda a la Franja de Gaza.



“El Consejo Europeo expresa grave preocupación por la deteriorada situación humanitaria en Gaza y pide un acceso y una ayuda humanitaria continúa, rápida, segura y sin obstáculos para llegar a todos los que necesitan ayuda a través de todas las medidas necesarias, incluyendo corredores humanitarios y pausas humanitarias”, recoge el borrador de las conclusiones que aprobaron los líderes.

Rusia exige a Hamás la “inmediata” liberación de los extranjeros secuestrados

Rusia exigió este jueves al grupo islamista Hamás que libere “inmediatamente” a los extranjeros secuestrados en la Franja de Gaza, durante las negociaciones mantenidas en Moscú por el brazo político del movimiento palestino.



Según informó el Ministerio de Exteriores a las agencias locales, Moscú abordó también la evacuación de todos los extranjeros de Gaza con el vicejefe del buró político de Hamás, Musa Abu Marzuq, al que manifestó su apoyo a la creación de un Estado palestino independiente con capital en Jerusalén Este.

Moscú también confirmó su “postura invariable” en favor de la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU sobre la creación de “un estado soberano palestino en las fronteras de 1967 con capital en Jerusalén Este y conviviendo en paz y seguridad con Israel”.

Aumentan a 39 los trabajadores de la ONU muertos en Gaza

La cifra de trabajadores de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) muertos por los bombardeos israelíes en Gaza desde el inicio de la guerra entre el grupo islamista Hamás e Israel aumentó a 39, informó hoy el organismo, tras contabilizar un nuevo fallecido.



“Otro miembro del personal de UNRWA ha muerto, elevando el total a 39 miembros del personal muertos desde el 7 de octubre”, publicó hoy la agencia en su informe de situación diario con la última actualización de datos correspondientes a la jornada de ayer, por lo que no se incluyen posibles víctimas de este jueves.

Naciones Unidas reitera que está al borde de suspender operaciones en Gaza por falta de combustible

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) reiteró hoy que está al borde de suspender sus operaciones humanitarias en la Franja de Gaza debido a que sus reservas de combustible están “casi agotadas” y el carburante sigue sin entrar al enclave palestino, asediado por los bombardeos de Israel.



“Se sigue necesitando combustible con urgencia para mantener operaciones humanitarias vitales. Las existencias actuales están casi agotadas, lo que obliga a suspender los servicios que salvan vidas”, dijo la agencia de la ONU en su último informe.



Una zona de Gaza arrasada por un ataque de Israel. EFE/EPA/Mohammed Saber

Recordó que el combustible es esencial para el suministro de agua corriente y para el funcionamiento de los hospitales, panaderías y generadores eléctricos, por lo que el acceso de carburante a la Franja es una de las principales prioridades.

“Las reservas de medicamentos y combustible están disminuyendo drásticamente, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios sanitarios esenciales”, insistió la UNRWA.

La organización ya alertó anoche de que las operaciones humanitarias en Gaza podían verse obligadas a detenerse esa misma noche, pero la acción humanitaria de Naciones Unidas, principalmente en sus refugios para los desplazados, continuó en Gaza pese al progresivo agotamiento de combustible.

Ejército israelí eleva a 224 los rehenes en manos de Hamás

El portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, elevó este jueves a 224 el número de rehenes de su país capturados por el grupo islamista palestino Hamás durante el ataque contra suelo de israelí del pasado 7 de octubre.

Hagari indicó en una rueda de prensa que la cifra no es definitiva y que las Fuerzas de Defensa de Israel continúan investigando con la información nueva que les está llegando.

El número no incluye las cuatro rehenes que han sido liberadas hasta ahora por la organización islamista, que controla la Franja de Gaza: la madre e hija Judith y Natalie Raanan, con nacionalidad estadounidense y puestas en libertad el viernes, y las ancianas israelíes Yochved Lifshitz y Nurit Cooper, soltadas por Hamás el lunes pasado.

El Gobierno de Tailandia verifica con el Ejecutivo de Israel que el número de ciudadanos tailandeses secuestrados por el grupo islamista Hamás durante el ataque del 7 de octubre asciende a 54, frente a los 18 de los que tiene constancia hasta ahora.

Más de un millón de desplazados

Más de un millón de palestinos, la mitad de la población de la Franja de Gaza, han sido desplazados hacia el sur -donde también se llevan constantes bombardeos por parte de las fuerzas israelíes- en medio de una crisis humanitaria sin precedentes tras el corte total de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible por parte de Israel.

Muchos gazatíes no han querido o no han podido evacuar por tener familiares enfermos o discapacitados, mientras muchos hospitales ya colapsaron y no pueden atender a los más de 17.000 heridos, la inmensa mayoría niños, mujeres y ancianos, pues la ayuda humanitaria que ha entrado por la frontera con Egipto es insuficiente.