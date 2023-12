La fiscal general de Perú acusa al máximo órgano de la judicatura de violar sus derechos

Lima, 6 dic (EFE).- La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, acusó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ, máximo órgano de gobierno de la judicatura) de violar su derecho a la defensa y se negó a declarar en el proceso que le ha abierto esa entidad a raíz de la investigación a su entorno por supuestamente conformar una supuesta red de tráfico de influencias.

“Ustedes me han instaurado un tipo de procedimiento que considero que viola mi derecho de defensa y el derecho al debido proceso, por el cual he interpuesto varios mecanismos por los cuales no he recibido ninguna respuesta hasta el día de hoy”, dijo Benavides en una audiencia de la JNJ en la que se iba a evaluar su posible suspensión como fiscal de la Nación (general).