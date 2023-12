Londres (EFE).- El primer ministro británico, Rishi Sunak, empezó este lunes su comparecencia ante la investigación oficial de la pandemia de covid-19 disculpándose “profundamente” ante quienes perdieron a seres queridos durante la crisis.

Sunak, que en ese período del coronavirus era titular de Economía, pidió disculpas a “todos quienes sufrieron de maneras diferentes durante la pandemia como resultado de las medidas que se adoptaron” y consideró que “es importante haber aprendido lecciones para poder estar mejor preparados en el futuro”.

Se espera que el líder conservador responda durante su intervención a preguntas del abogado Hugo Keith sobre las medidas que aplicó el Ejecutivo en el verano de 2020 tras el confinamiento, como el llamado “Eat Out to Help Out”, que animaba a la gente a cenar en bares y restaurantes para incentivar la economía.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, a su llegada a la sede de la investigación oficial sobre la covid-19 que se desarrolla en Londres. EFE/EPA/Andy Rain

Cambios de teléfono

“Quería comenzar diciendo cuánto lo siento por todos quienes perdieron a seres queridos, a familiares durante la pandemia, y también a quienes sufrieron de maneras diferentes y como resultado de las medidas que se adoptaron”, afirmó.

Sunak agregó que durante los últimos dos años había “pensado muchísimo acerca de todo esto” al subrayar la importancia de haber aprendido “lecciones para poder estar mejor preparados en el futuro”.

“Es con este espíritu y con un enorme respeto a quienes resultaron afectados que estoy hoy aquí”, señaló.

Preguntado por el abogado Hugo Keith, el líder conservador aclaró que no tiene acceso a ninguno de los grupos de WhatsApp que utilizó durante la pandemia para intercambiar comunicaciones como parte de la gestión de la crisis, al haber cambiado de número “en múltiples ocasiones en los últimos años”.

“No soy un usuario prolífico de WhatsApp en primer lugar, la comunicación principal con mi oficina privada y obviamente cualquier cosa de relevancia en esas conversaciones o intercambios se habría registrado oficialmente por los funcionarios”, observó Sunak.

Familiares de fallecidos por la pandemia de covid-19 esperaban este lunes la llegada del primer ministro británico Rishi Sunak a la investigación oficial sobre la gestión de la crisis sanitaria en el Reino Unido. EFE/EPA/Andy Rain

La relación con Boris Johnson

También recordó que su cargo entonces como ministro de Economía consistía en “asegurar que el primer ministro (que entonces era Boris Johnson) contara con el mejor asesoramiento posible, la información, el análisis relacionado con el impacto o consecuencias económicas de algunas de las decisiones que tenía que tomar”.

Además admitió que durante la crisis veía más a Johnson que a su propia esposa y señaló que ambos “trabajaban muy estrechamente”.

Sunak asumió la cartera de Economía -antes ocupada por Sajid Javid- en febrero de 2020 y se mantuvo en ese puesto hasta julio de 2022, antes de su nombramiento como jefe del Gobierno en octubre de ese año tras la dimisión de Liz Truss.

La declaración del primer ministro británico ante la investigación presidida por la exjueza Heather Hallett -que se encuentra en la segunda de cuatro etapas- examina las decisiones adoptadas durante la crisis y llega después de que la semana pasada declarara durante dos días el exjefe del Ejecutivo Boris Jonhson.