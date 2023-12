Bruselas (EFE).- El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dijo este jueves que “no hay razones” para que la Unión Europea negocie la adhesión de Ucrania, porque no ha cumplido los requisitos que le pide la Comisión Europea para poder iniciar las negociaciones con Kiev.

“La ampliación no es un tema teórico. La ampliación es un proceso basado en méritos y legalmente detallado que tiene condiciones previas. Hemos establecido siete condiciones previas e incluso con la evaluación de la Comisión (Europea) tres de las siete no están cumplidas. No hay razón para negociar ahora la membresía de Ucrania”, dijo Orbán a su llegada a la cumbre de líderes de la UE que se celebra en Bruselas.