Ucrania espera las ayudas occidentales mientras Rusia empuja en el frente oriental

Kiev/Moscú, (EFE).- El retraso de las ayudas occidentales cuestiona la capacidad de Ucrania de hacer frente al Ejército ruso, que aumenta la presión en el frente oriental y lanza ataques masivos con drones kamikazes contra varias regiones ucranianas, incluida Kiev.

La pasada noche, Rusia lanzó 28 drones iraníes Shahed, fabricados ya en Rusia con el nombre de ‘Guerán’, de los que 24 fueron interceptados por la defensa antiaérea ucraniana, informó hoy el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Sirenas de alarma en casi toda Ucrania

Vista de un edificio residencial dañado durante un ataque con drones, en Kiev. EFE/EPA/Oleg Petrasyuk

Las regiones de Kiev (norte), Odesa, Mikoláyiv y Jersón (sur) y Zhitomir, Rivne y Jmelnitski (oeste) fueron los objetivos del ataque aéreo.

Los drones fueron disparados en varios grupos desde la región de Kursk, en el oeste de Rusia y fronteriza con Ucrania, y desde la península ocupada de Crimea y el distrito ruso contiguo a ésta de Primorsko-Ajtarsk.

En el centro de Kiev se escucharon explosiones de madrugada, y el alcalde de la capital, Vitali Klitschkó, informó de varios heridos debido a la caída de los fragmentos de los drones destruidos sobre zonas residenciales, donde varios apartamentos y vehículos sufrieron daños.

Kiev responde con drones de ataque

La fuerzas ucranianas respondieron al ataque aéreo lanzando hoy al menos una decena de drones contra el territorio de Rusia.

Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron once drones de ala fija ucranianos sobre el territorio de las regiones de Briansk y Bélgorod, fronterizas con Ucrania, así como en Kaluga, cerca de Moscú, informaron las autoridades locales.

Los primeros dos aparatos fueron abatidos en torno a las 10.00 horas de Moscú (07.00 GMT) y otros dos unas dos horas después, precisó el Ministerio ruso de Defensa.

El gobernador de Bélgorod, Vichelav Gladkov, informó sobre el derribo de otro dron en esa región rusa.

Posteriormente, los militares rusos informaron sobre otro dron neutralizado en Briansk y de cinco aparatos destruidos en la región de Kaluga y la provincia de Moscú.

La residente local Tetiana inspecciona su apartamento en ruinas en el lugar de un ataque con drones contra un edificio residencial en Kiev. EFE/EPA/Oleg Petrasyuk

Inestable equilibrio en el frente

Mientras, la situación en el frente de cerca de 2.000 kilómetros parece haberse estabilizado, en opinión de los expertos del centro de análisis estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), que no obstante aprecian pequeños progresos rusos en la región oriental de Donetsk.

Sin embargo, el ISW advierte de que la guerra de posiciones que se libra en Ucrania no está en un punto muerto, porque el actual equilibrio podría inclinarse a un lado u otro debido decisiones tomadas por Occidente.

Este martes, un intervención ante altos mandos militares, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que el Ejército ruso tiene la iniciativa.

“…Se puede afirmar con seguridad que nuestras tropas tienen la iniciativa. En resumen, hacemos lo que consideramos necesario, hacemos lo que queremos”, enfatizó el jefe del Kremlin.

El mandatario reafirmó que Rusia cumplirá su objetivos de su campaña militar, que él definió en su momento como la “desnazificación” y desmilitarización” de Ucrania.

Ucrania choca con la solidez de las defensas rusas

Hasta ahora Ucrania ha logrado hacer frente a las fuerzas rusas e incluso recuperar parte importante del territorio ocupado por Rusia en los primeros meses de la guerra, pero la contraofensiva lanzada por Kiev a comienzos de junio pasado no dio los frutos esperados debido a la solidez de las líneas defensivas rusa.

El empantanamiento de la contraofensiva ucraniana coincidió con el bloqueo republicano en Estados Unidos a un paquete de ayuda militar para Kiev por un monto 61.000 millones de dólares, clave para la defensa de Ucrania.

En su último informe, el ISW advirtió de que “el colapso de la ayuda occidental probablemente conduciría al colapso de la capacidad de Ucrania de contener al Ejército ruso”.

EEUU aprueba nuevas sanciones a bancos que sigan financiando la maquinaria de guerra rusa

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, tiene previsto firmar este viernes una orden ejecutiva con sanciones secundarias para los bancos que sigan financiando a las empresas que están ayudando a Rusia a mantener su maquinaria de guerra en su agresión a Ucrania.

Según explicaron funcionarios de la Casa Blanca en una llamada con periodistas, se trata de un nuevo paso para interrumpir aún más el apoyo material a la base industrial de defensa de Rusia y para obstruir los esfuerzos de Rusia para aumentar su capacidad militar.

Rusia advierte de que no se aferra a las relaciones diplomáticas con EEUU

Por otro lado, Rusia advirtió de que no se aferra a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero al mismo tiempo aseguró que no iniciará su ruptura.

“Las relaciones diplomáticas en sí mismas no son un tótem que hay que adorar, no son una vaca sagrada que todos cuidan. Pero no tomaremos la iniciativa para su ruptura”, dijo el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Riabkov en una entrevista con la agencia Interfax.

Agregó que Moscú no dará pasos en esa dirección debido a la comprensión de que “Rusia y Estados Unidos tienen un papel central en el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad estratégica”.