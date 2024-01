Washington (EFE).- Aviones de combate estadounidenses derribaron este domingo en aguas internacionales del mar Rojo un misil lanzado desde áreas de Yemen controladas por los rebeldes chiíes hutíes contra un buque militar, según informó el Comando Central de Estados Unidos.

El comando del Departamento de Defensa estadounidense precisó que el misil se disparó sobre las 16:45 hora local (13:45 GMT) “desde zonas militantes hutíes de Yemen respaldadas por Irán hacia el USS Laboon (DDG 58), que estaba operando en el sur del Mar Rojo”.

Según la misma fuente, el misil fue derribado en las proximidades de la costa de Al-Hudayda, una ciudad al oeste de Yemen, por aviones de combate estadounidenses sin causar daños o heridos.

Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen habían acusado a Estados Unidos de bombardear sus posiciones en la localidad portuaria de Al Hudeida por tercer día consecutivo, unas acciones en respuesta a los ataques de los insurgentes contra navíos comerciales en el mar Rojo.

Los hutíes, Hizbulá y las milicias proiraníes de Irak forman parte de la alianza informal Eje de la Resistencia, liderada por Irán, y que desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza ha llevado a cabo acciones contra Israel y posiciones militares estadounidenses en Oriente Medio.

Irán insiste en que los hutíes no siguen sus órdenes

No obstante, Irán ha reiterado que los hutíes del Yemen actúan de manera independiente y no siguen órdenes de Teherán en sus ataques contra navíos comerciales en el mar Rojo.



Según ha publicado hoy la agencia estatal IRNA, el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, aseguró este domingo en un encuentro con clérigos, que “las fuerzas de Resistencia en la región, incluido Yemen, actúan de forma independiente conforme a sus intereses, y la República Islámica de Irán no les da órdenes”.

Pero aunque Teherán niega que los actores del denominado Eje de la Resistencia, profundamente antiisraelí y antiestadounidense, actúen bajo sus órdenes, sí reconoce que los apoya.

Estados Unidos acusa a Irán de “respaldar” a los hutíes del Yemen en sus ataques contra navíos comerciales en el mar Rojo, por donde transita alrededor del 15 % del comercio marítimo global, en represalia por la ofensiva de Israel en la Franja palestina de Gaza.

Como respuesta, Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron la madrugada del viernes 73 bombardeos contra una treintena de posiciones militares de los hutíes en el Yemen, unos ataques que hoy han sido condenados por los ministros de Exteriores de Rusia e Irán en una conversaciones telefónica.