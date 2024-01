Buenos Aires (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, afirmó este viernes que, pese a la falta de reacción en muchos países del mundo en el conflicto en la Franja de Gaza, Argentina “no silencia ante el terror de Hamás” y exigió “la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados”, entre ellos 11 argentinos.



“Hoy muchos países del mundo libre se arrepienten de aquella actitud de silencio frente a las atrocidades de los nazis. Para que la historia no se repita, nosotros, quienes defendemos la libertad, tenemos la obligación de que eso no vuelva a ocurrir. Sin embargo, muchos países reinciden en el mismo silencio, un silencio que aturde. Argentina no silencia frente al terror de Hamás”, dijo en Buenos Aires durante un acto conmemorativo por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en el Museo de la Shoá.