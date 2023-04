Pamplona (EFE).- Una manifestación de varios miles de personas ha recorrido este domingo las calles de Pamplona bajo el lema “La caza es libertad”. Ha sido una protesta contra las leyes estatal y foral que, su juicio, “se han plegado a la presión animalista, desoyendo la realidad del mundo rural y de los propietarios de los animales empleados en la caza”.

Convocados por la Federación Navarra de Caza (que representa a más de 400 sociedades de cazadores y clubes deportivos y suma unas 8.000 personas federadas), a la iniciativa se han sumado miles de cazadores navarros. También, representantes de la Federación Española de Caza y de las de Aragón, La Rioja, Cantabria y otras, con unos 5.000 participantes, según la delegación del Gobierno en Navarra.

La marcha, que ha transcurrido bajo la lluvia y con una desapacible meteorología, estaba encabezada por una decena de cazadores con sus perros. Les seguían otras dos personas con una lechuza blanca y un águila de Harris, poco antes de la pancarta principal de la manifestación. Esta lucía el lema “La caza es libertad”, que arropaban numerosas personas ataviadas con chalecos de color naranja reflectante, y que hacían sonar silbatos, cencerros y sirenas.

La caza, actividad esencial

Así, y con otras pancartas con lemas como “La caza es actividad esencial” o “No a la ley animalista. Sí a la caza, sí al mundo rural, sí a nuestras costumbres” han recorrido las calles de Pamplona entre los cines Golem y el Paseo de Sarasate. Allí han leído un comunicado.

En declaraciones a los periodistas, el vicepresidente de la Federación Navarra de Caza (FNC), Jose Lavilla, ha justificado la manifestación como una petición de que los gobiernos que dictan las leyes “escuchen al colectivo de cazadores porque evidentemente con todas estas leyes que se están aprobando no cuentan con nosotros para nada”.

“Son unas leyes completamente antiprogresistas”, ha dicho para lamentar los requisitos que se exigen a los cazadores con sus perros y otros animales como los hurones usados para la caza. La ley “está fuera de sitio. No nos escuchan, no saben lo qué es el perro de caza, no saben cómo los cazadores cuidamos a nuestros perros y nos meten a todos en el mismo saco”, ha señalado respecto a quienes maltratan a los animales.

“El cazador que no cuida a su perro de caza, no es cazador. Contra esos hay que ir y aplicar la ley, la más fuerte que haya. Pero a los que cuidamos a los animales, los que respetamos el medio ambiente y el entorno de nuestros perros de caza nos tendrían que escuchar”, ha insistido para lamentar que la nueva ley de Bienestar Animal “no se ha hecho con consenso de las personas que entendemos”.