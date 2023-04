El comité quiere que Volkswagen Navarra lidere la reconversión de plantas en España

Pamplona (EFE).- El comité de empresa de Volkswagen Navarra ha mostrado este lunes en un manifiesto su deseo de que la fábrica de Landaben lidere el proceso de transformación hacia la producción de vehículos eléctricos de todas las plantas del Grupo en la Península Ibérica.

Trabajadores de Volkswagen Navarra y de empresas proveedoras se han concentrado en la puerta principal de la fábrica con una pancarta con el lema “Por el futuro del sector del auto en Navarra”.

En la concentración, a la que han asistido entre otros los secretarios generales de UGT y CCOO en Navarra, Jesús Santos y Chechu Rodríguez, respectivamente, se ha leído un manifiesto que el comité entregará a la dirección de la multinacional en una reunión que tendrá lugar este jueves y el viernes en Alemania.

Tener un futuro más allá de 2026

En este manifiesto, que han firmado los representantes de los comités de empresa presentes en este acto, los sindicatos aseguran que los trabajadores de Volkswagen Navarra debe ser “partícipes activos del proceso de transformación de la industria automovilística en la Península Ibérica”.

En este sentido, piden que, en este proceso de transformación y reconversión hacia la fabricación de vehículos eléctricos y conectados, “Volkswagen Navarra y nuestro parque de proveedores siga siendo estratégico para la compañía más allá del año 2026”.

El comité defiende el futuro de la automoción en Navarra. EFE/Jesús Diges

“Es decir, que este proceso de reindustrialziación no solo mantenga lo que tenemos actualmente, sino que nos permita crecer, dadas nuestras condiciones de competitividad demostradas a lo largo de nuestra dilatada trayectoria”, se subraya en el manifiesto.

Por ello, se reclaman espacios de interlocución para conseguir el objetivo de que “este proceso de reconversión no solo no deje a nadie fuera, sino que, además, nos permita crecer”.

Han suscrito el documento, además del comité de Volkswagen, representantes de SAS, PAM, I.A.C Group, Neimsa Aoiz Grupo Cosmos, I.S.N, Tecnoconfort, Plastic Omnium, ID Logistis, Volkswagen Group Services, Landaben Logistij Grupo SESE, SNAL, Tradisa, Schneleke SL, Faurecia Emisión Tecnology y Gestamp.

Morales: “Estamos en un momento clave”

El presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra, Alfredo Morales, ha declarado en esta concentración que, dentro de este periodo “complicado y difícil” para la automoción, “hoy estamos ante un momento clave, porque ya se están definiendo las decisiones que van a afectar a todo nuestro sector, es decir, a nuestra planta y a todo nuestro tejido industrial”.

“Ya se están tomando decisiones que van a dilucidar, van clarificar cuál va a ser el futuro industrial de nuestro sector y, como consecuencia, de los miles de trabajadores y trabajadoras que pertenecemos a él”, ha afirmado.

Lectura del manifiesto por parte de los miembros del comité de empresa. EFE/Jesús Diges

El comité de la planta de Pamplona, ha agregado, no se conforma con que la plantilla actual no vaya a tener problemas, porque no hacer nada “puede significar que dentro de tres años nuestro sector sea el 50 % menor de lo que actualmente tenemos”.

Ha transmitido el mensaje de que “lo vamos a poner muy difícil si alguien está pensando en menoscabar la actuación y lo que somos como fábrica y como sector” y ha subrayado que están “cansados de pagar las facturas de otros”, en referencia a otras plantas del Grupo.

Los trabajadores no se sienten “bien tratados”

Morales ha aseverado posteriormente a los medios de comunicación que en Volkswagen Navarra no se sienten “bien tratados” y ha demandado que se garanticen las mismas inversiones que ya están comprometidas para la fábrica de Seat.

Al respecto, ha indicado que la construcción en las instalaciones de Volkswagen Navarra de una planta de ensamblaje de celdas de baterías “es un elemento clave ahora mismo para el futuro desarrollo tecnológico de nuestra fábrica”, en el marco de las inversiones previstas para su electrificación.

Sobre esa fábrica, ha dicho, “lo único que recibimos por parte del Grupo es lo mismo, no hay financiación, aspecto que no logramos entender”. Mientras otras plantas “tienen ya elementos fundamentales de inversión, como la prensa o la fábrica de ensamblaje, a nosotros se nos dice que no hay financiación”, ha lamentado.

El presidente del comité ha explicado que la previsión para la planta pamplonesa para 2026 es fabricar dos SUV eléctricos de Skoda y Volkswagen, y se trabaja para mantener la producción de una pequeña cantidad de vehículos de combustión, que “nos va a venir muy bien para amortiguar el posible impacto que pueda haber de los vehículos eléctricos” si su demanda no es la esperada.

Esa estrategia, ha comentado, “está muy bien planificada, pero necesitamos los volúmenes de producción” de 350.000 coches de capacidad máxima de la planta.