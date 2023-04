Javier García (PP): “Es un primer enfrentamiento entre Feijóo y Sánchez”

Jon Aristu

Pamplona (EFE).- Javier García (Cintruénigo, 1985), candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de Navarra tras la ruptura de la coalición Navarra Suma, con UPN y Ciudadanos, afronta las elecciones del 28 de mayo como un “primer enfrentamiento entre Feijóo y Sánchez”.

García lleva ocho años como parlamentario foral y ahora por primera vez lidera la lista de su partido. Varios excargos de UPN se han pasado a las listas del PP como el candidato a Pamplona, Carlos García Adanero, pero el presidente de los populares navarros señala, en una entrevista con EFE, que “UPN no es el rival” y apunta al “nacionalismo y Chivite (PSN)” como sus rivales en estas elecciones.

Javier García fue elegido presidente del PP en Navarra en el mes de diciembre y, desde entonces, asegura que son cientos los ciudadanos que se han acercado a afiliarse.

Pregunta.- ¿Cuál es su objetivo en estas elecciones?

Respuesta.- Ganar.

P.- ¿Ser la primera fuerza?

R.- Todo el mundo que se presenta lo hace para ganar y tener el mayor número de representantes en la Cámara foral.

P.- ¿Sus encuestas le dicen que va a ser primera fuerza?

R.- Me lo dirán el 28 de mayo los ciudadanos que elegirán libre y democráticamente qué es lo que quieren para Navarra.

P.- ¿En qué se diferencia la propuesta del PP de la de UPN?

R.- En una cuestión fundamental, el PP tiene la posibilidad de poner la voz de los navarros en el sitio donde verdaderamente se toman decisiones para el futuro social de nuestra comunidad. Tenemos la posibilidad de hablar en nombre de Navarra, como voz de Navarra, en Madrid, pero también en Europa. Tenemos un equipo, un ejército, donde todos se consideran navarros a la hora de defender los intereses de Navarra. Eso son las siglas del PP.

P.- ¿Cuál es su rival en campaña?

R.- El nacionalismo y la señora Chivite.

P.- ¿No es UPN?

R.- En absoluto. UPN no es rival. No puede ser rival alguien con quien has compartido espacio y grupo durante cuatro años, por lo tanto, no.

P.- Desde que se confirmó la ruptura de Navarra Suma, se han visto ataques de unos a otros. Cuando pasen las elecciones, ¿se acaban esas diferencias?

R.- Puede haber diferencias, pero en lo personal no. Siempre han existido diferencias y durante estos cuatro años también puntos de vista totalmente diferentes, pero insisto, rivalidad por nuestra parte ninguna.

P.- ¿Cómo se reconduce la situación?

R.- Tenemos altura de miras y por encima de los intereses partidistas está el interés general, es ahí donde está el PP.

P.- ¿Apoyarían un gobierno de UPN que también apoye el PSN?

R.- Primero habría que ver si ellos querrían los votos del Partido Popular, porque cuando rompes una coalición y deshechas al PP es porque no te interesa. Entonces la pregunta es, ¿aceptarían ellos los votos del PP?

P.- UPN habla de gobernar en solitario, pero sin mayoría absoluta…

R.- El PP va a estar siempre del lado de un gobierno constitucionalista. Siempre. Y hará cualquier cosa para que los nacionalistas no estén en el poder, donde nunca debieron estar.

P.- Sus listas cuentan con cargos y excargos de UPN, ¿qué han buscado con su incorporación?

R.- Gente con ganas de trabajar por un proyecto ilusionante con futuro y con ideas claras y valores. Todas las personas que han venido a aportar, a traer su conocimiento y experiencia son bienvenidas y hemos abierto la puerta a todos, no solo a excargos de UPN, sino a toda la ciudadanía que viene a afiliarse, que son centenares de personas las que han venido.

P.- Sin haber empezado la campaña han venido altos cargos de su partido a Navarra y lo están haciendo también los socialistas. ¿Es Navarra clave o ejemplo de lo que pueda pasar a nivel nacional?

R: Navarra es clave para España y no hay ninguna duda y el resultado que se saque en las elecciones se mirará para España. Es un primer enfrentamiento entre Feijóo y Sánchez, entre el modelo que representa Feijóo y el modelo del desastre y el fracaso que representan Sánchez y Chivite en Navarra.

P.- ¿Se lo toman como un adelanto de las generales?

R.- Se trata de escoger entre dos modelos.

P.- Usted es una cara nueva para el votante, ¿puede afectar?

R.- Evidentemente hay mucha gente que no te conoce, pero es natural. Una persona que no esté en el día a día de la prensa no te conoce, pero las siglas que uno representa dicen mucho. Pero afectación no creo que tenga ninguna.

P.- ¿Las campañas llamativas que están haciendo van también en ese sentido?

R.- También, efectivamente. Hay que saber el contexto y la situación y a partir de ahí también trabajar en mejorar todo.

P.- ¿Se atreve con un pronóstico para las elecciones?

R.- El PP va a obtener un muy buen resultado y va a ser influyente de cara al próximo gobierno.