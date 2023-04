Jon Aristu

Pamplona (EFE).- Uxue Barkos (Pamplona, 1964), candidata de Geroa Bai a la presidencia de Navarra, aspira a dirigir un próximo gobierno progresista y acusa al PSN de no tener, hace cuatro años, “la coherencia de querer para los ayuntamientos lo que quiso” para el Ejecutivo, ya que “lo que es bueno para Navarra no puede ser malo para Iruña”.

La expresidenta de Navarra en la pasada legislatura y socia del actual Gobierno Foral considera un acto de “cobardía” que el PSN diga que se votará a sí mismo en los ayuntamientos de la comarca de Pamplona y afirma, en una entrevista con EFE, que es “poco honrado en términos de coherencia sacar el comodín de EH Bildu” que sí sirve “para aprobar los presupuestos”.

Pregunta.- ¿A qué aspira Geroa Bai estas elecciones?

Respuesta.- A repetir un gobierno plural, progresista, y hacerlo dirigiéndolo.

P.- ¿Cree que le va a beneficiar la decisión de haber renunciado a formar parte del gobierno en 2019 y haberse centrado en el Parlamento de cara a estas elecciones?

R.- No lo hice pensando en eso, hace cuatro años no estábamos pensando en eso. No veo a una presidenta de Navarra siendo vicepresidenta en otro proyecto posterior y sí creo que desde el Parlamento se puede seguir trabajando. No me atrevería a decir si me va a beneficiar o no, nunca he jugado con esa perspectiva.

P.- ¿Se fía de que el PSN vaya a volver a apostar por gobernar con ustedes?

R.- No es una cuestión de que me fíe, es cuestión de que el PSN no ha jugado con honradez política en términos de coherencia en casos como el de apostar por un Gobierno progresista y plural en Navarra, pero no en la comarca de Pamplona donde se sustancian los gobiernos municipales de la mitad de la población.

Existía esa posibilidad y no lo hicieron, allá donde hubiera podido ser Bildu la alternativa, sacando una vez más un comodín que no es honrado en términos de coherencia política porque luego sí nos sirve para aprobar unos presupuestos o para llegar a la presidencia del Gobierno con una abstención. Eso a mí me parece muy bien, pero no sirve entonces decir que no puedo.

Pero es que tampoco lo hizo con Geroa Bai en Egüés o en Zizur, donde por suerte no hizo falta su voto. No tuvieron la mínima coherencia de querer para los ayuntamientos lo que sí quisieron para el Gobierno.

Uxue Barkos, en el hemiciclo del Parlamento de Navarra. EFE/Jesús Diges

P.- Se habla de ese posible trueque entre Gobierno y Pamplona entre PSN y EH Bildu. ¿Va a poner encima de la mesa también ese asunto Geroa Bai?

R.- No es Geroa Bai quien va a jugar a la política de trueques y además me parece un error. Creo que es muy importante la política de la coherencia, de la honradez en los planteamientos. Lo que pienso que es bueno para Navarra no puedo pensar que es malo para Iruña.

Nosotros no jugamos a la política de trueques la pasada legislatura, sabíamos que no habían votado en la comarca de Pamplona y no dejamos de negociar un Gobierno, a pesar de que para muchos compañeros y compañeras de Geroa Bai se hacía enormemente duro negociar con quien había seguido las políticas de los 40 años anteriores en sus propias ciudades, pero pensamos que había que dar un paso adelante en el camino iniciado en 2015 y yo no me arrepiento, aunque todo es mejorable.

Pero esta sí es una legislatura para dar un paso adelante y pretender dilatar el momento como está haciendo el PSN, a mi entender con cierta cobardía, diciendo que se votará a sí mismo… eso lo hablaremos al día siguiente de las elecciones si es que se pretende llegar a un consenso.

P.- La presidenta María Chivite pone como línea roja formar gobierno con EH Bildu, usted lo hizo, ¿entiende que se siga hablando de líneas rojas sobre fuerzas que están en el Parlamento?

R.- Puedo compartir el no comprender que a estas alturas de la realidad política sigamos enquistados en el no condenar, por muchas cosas, por memoria reciente, por imposibilidad de reunirnos frente a otras violencias. (…) Una formación política que sigue enquistada en hacer su transición, que me puede parecer interesante, pero enquistada en estas cuestiones.

También hay una falta de coherencia política en decir ‘no entran en el Gobierno, pero yo negocio presupuestos y llego a la presidencia del Gobierno de Navarra con una abstención’, que no es gratuita.

Por cierto, tampoco hay que sonrojarse cuando intenta Navarra Suma que se sonrojen los demás porque también han coincidido en votaciones estratégicas. Seamos muy exigentes con las cuestiones importantes para construir una mejor sociedad, pero no juguemos a rasgarnos las vestiduras cuando lo que quizá a veces preocupa es la lectura que se puede estar haciendo en Madrid.

P.- De cara a reeditar a la actual fórmula de gobierno, ¿qué aspectos negociaría de otra manera?

R.- Hay cuestiones que nos sorprendieron como un Gobierno que venía con 10-11 departamentos, de la noche a la mañana fueran 13, y aquello desvirtuó una negociación que para Geroa Bai no iba al peso.

No es menos cierto que algunos acuerdos y desacuerdos se han visto afectados por esa realidad en el seno del Gobierno que no se corresponde con la realidad de la representación en el Parlamento, eso lo trabajaremos. Tampoco escondo que no nos opusimos a un gobierno en esa extensión, pero que tuviera luego ese desarrollo en la estructura nos pareció excesivo.

P.- De la forma en la que lo cuenta, sin cambios por ayuntamientos y con menos departamentos, parece que salieron perdiendo.

R.- No, perdiendo en el desarrollo de las diferencias que pudieran existir en el seno del Gobierno, pero se sale perdiendo de una negociación que no ha sido planteada inicialmente en esos términos. (…) Ese tipo de cuestiones te ocurren una vez, no dos.

P.- ¿Depende de los resultados que usted siga dedicándose a la política o va a continuar pase lo que pase?

R.- Voy a continuar, lo tengo clarísimo.

P.- UPN dice que es el único partido que toma las decisiones en Navarra y que en Geroa Bai se toman en Bilbao.

R.- Es una tontería como un templo. Las decisiones de Geroa Bai se han tomado siempre en Navarra. Y miente UPN, no toma las decisiones en Navarra. Cada vez que ha necesitado convencer a algún socio de Gobierno, lo ha hecho en Madrid. El mejor ejemplo, la última negociación en torno a la Reforma Laboral. UPN, cuando no ha podido lograr acuerdos en Navarra, se ha ido a Madrid y los ha solido conseguir.