Feijóo llama al voto útil en Navarra frente a UPN

Pamplona (EFE).- El candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado en un mitin en Pamplona a que los navarros concentren el voto en su formación frente a Unión del Pueblo Navarro (UPN), al que no ha mencionado explícitamente pero sí ha criticado de forma velada.

Feijóo ha protagonizado su segundo acto del último sábado de campaña en Pamplona, donde un día después del fin de los Sanfermines ha reunido a cerca de 250 simpatizantes en el parque de la Media Luna, donde también han intervenido el presidente del PP de Navarra, Javier García, y el cabeza de lista al Congreso, Sergio Sayas, antes perteneciente a UPN.

Sobre esta formación, que por primera vez en años no acude en coalición con el PP a las elecciones generales, Feijóo ha dejado una reflexión, sin mencionar explícitamente al partido de Javier Esparza.

Mensaje para UPN y Esparza

“Me sorprende los que dicen que se presentan a las elecciones para hacerme presidente a mí, pero me critican a mí más que Sánchez, se presentan contra mí, piden los votos de los votantes del PP para otro partido y rechazan pactar conmigo como deberíamos haber pactado. Me sorprende muy muy mucho. Eso es lo que he aprendido viniendo cinco veces a Navarra”, ha afirmado.

Feijóo ha dicho a los navarros que quiere “ganar para que no manden en Navarra los que creen que es un barrio del País Vasco”, “para que Bildu deje de marcar la política en Navarra, para que no se cambien presos por presupuestos, para que no se eche a la Guardia Civil a cambio de votar el presupuesto”,

También para “desenmascarar de una vez el pacto que hay en Navarra entre PSOE y Bildu”. “No esperar el 23 de julio, que nos lo digan ya, que es la verdad”, ha recalcado,

El candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Nuñez Feijoo (2d), acompañado por la diputada Amelia Salanueva (i) el presidente los populares navarros, Javier García (C) y el candidato al Congreso, Sergio Sayas (I), durante el acto electoral que los populares han celebrado en Pamplona. EFE / Jesús Diges.

“Es el momento del cambio y de votar. Celebrad el San Fermín electoral el próximo domingo, no os vais a arrepentir y no os va a coger el toro”, ha arengado.

Además, ha calificado de “insulto elevado a la enésima potencia” la queja de Arnaldo Otegi sobre que no se puede “insultar a las víctimas”, en referencia a la crítica que EH Bildu ha hecho del lema ‘Que te vote Txapote’, empleado contra Pedro Sánchez.

Y ha tildado de “caciquismo” que el independentismo y los que delinquen hayan impuesto una reforma del Código Penal a su favor. “Es un cacique y un caciquismo impropio de un Estado de Derecho”, ha afirmado.

También el candidato del PP al Congreso por Navarra ha hecho una petición al voto útil cuando ha subrayado que “estamos en un momento de excepción, no es momento de matices, rodeos, atajos, es momento de elegir el camino directo y el único camino directo es el del PP”.