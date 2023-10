Pamplona (EFE).- El nuevo presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Xabier Alcuaz, afronta “con orgullo” y con el objetivo de cumplir la máxima de “mejorar la vida de la ciudadanía” su primera semana en el cargo, tras obtenerlo el pasado viernes con el apoyo de PSN e imponerse así a los candidatos de UPN.

El primer representante de la izquierda abertzale en llegar al puesto atribuye este apoyo al deseo expresado por la ciudadanía navarra en los últimos comicios de tener “gobiernos progresistas”, una tendencia con la que abordará retos como los obligados por la transición energética y ecológica, o la perspectiva de género en las políticas municipales.

No obstante apela al “consenso y la participación” en torno a esas directrices, en las que el también alcalde de Tafalla, de 32 años, espera que su juventud aporte “un toque de frescura” en la presidencia de la FNMC, una asociación que agrupa a más de medio millar de entidades locales de Navarra para la protección y promoción de sus intereses comunes y en especial para la defensa de la autonomía local.

Críticas a la elección

Pregunta.- La elección con el apoyo de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y muchos independientes ha recibido críticas de UPN. ¿Le causó a usted sorpresa?

Respuesta.- Mi designación por EH Bildu se venía trabajando y la propuesta me la hicieron hace varias semanas. Yo la acepté con mucho orgullo, porque es un orgullo poder representar a las entidades locales de Navarra. En cuanto a los apoyos, las urnas en mayo nos dijeron que la mayoría de la ciudadanía ahora quería gobiernos progresistas. La votación del viernes fue un reflejo de ello, un paso más en la consolidación del trabajo para esos espacios de izquierdas y progresistas.

P.- Varios días después, ¿Cuál ha sido la primera decisión en el nuevo cargo?

R.- Por ahora solo he estado reunido con la secretaria de la Federación para ver los temas más inminentes que hay sobre mesa, uno de los cuales es la conformación de las diferentes comisiones y consejos en los que participa la FNMC. Tendremos una reunión la próxima semana para empezar un poco a tocar tierra. La idea es también llamar a Juan Carlos Castillo -el hasta ahora presidente, independiente, y que no se presentó a la reelección- para tener una reunión o las que hagan falta con él, para que me pase la situación en que está la Federación y los proyectos en marcha. Luego será cuestión de empezar a hablar del programa que empezamos a asomar el viernes.

Los retos para la legislatura

P.- ¿Qué retos o líneas principales se plantea para esta legislatura?

R.- Uno de los principales es abordar la reforma de la Administración local, lo que afecta al Mapa Local de Navarra. Es verdad que en esta última legislatura se han dado pasos para garantizar una financiación más justa, equitativa y equilibrada de las entidades locales, pues se ha establecido un sistema de financiación bastante estable tanto para estas finanzas corrientes como para el Plan de Inversiones Locales (PIL), pero todavía creemos que hay camino por recorrer en este tema.

Además, las entidades locales tenemos grandes retos en transición energética y ecológica, y la Federación debe trabajar para facilitar esa implantación, también en temas de autoconsumo, con la creación de comunidades energéticas en los diferentes municipios y concejos.

También, estamos viendo últimamente la cantidad de catástrofes derivadas del cambio climático, y desde la Federación tendríamos que trabajar para que se habilite un marco de financiación urgente para hacer frente a estas catástrofes.

Otro asunto sería el la igualdad, porque la Federación tiene que tener la perspectiva de género en todas sus actividades. También el euskera, que es una lengua propia de Navarra y hay que ir dando pasos en favor de su normalización en toda la Comunidad.

Apoyos de los grupos

P.- Para la gestión de estas medidas ¿Cuenta con los votos de quienes le apoyaron el pasado viernes?

R.- Además de la Asamblea, la FNMC tiene otro órgano, que es Ejecutiva de la Federación, compuesta por 25 miembros y con una mayoría progresista, que también es ese reflejo que nos dio la ciudadanía navarra.

Lógicamente estamos en una Comunidad plural y para que las leyes se aprueben tienen que ir con el consenso y con la participación de cuantas más personas diferentes mejor. En eso también vamos a trabajar, en que sea una legislatura de grandes consensos, en que todo el mundo se sienta cómodo en las decisiones y en la participación.

P.- ¿Qué impronta diferencial pretende dar a la Federación Navarra de Municipios y Concejos?

R.- Quizá, por mi edad, un toque de frescura e intentar hacer las cosas de forma diferente. Todos los cargos públicos en las entidades locales y también en la Federación estamos para mejorar la vida de la gente. Entre todos y todas se trata de intentar mejorar la vida de la ciudadanía.