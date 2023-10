Alcaldes de grandes ciudades abogan por no relacionar la inmigración con la delincuencia

Pamplona (EFE).- Los alcaldes de Madrid, Bilbao, Soria, Estepona y la alcaldesa de Pamplona han abogado este miércoles en un evento celebrado en la capital navarra por no relacionar la inmigración con la delincuencia.

Todos ellos han participado en una mesa redonda sobre el futuro de las ciudades en la Universidad de Navarra, donde han explicado que no se puede entender la inmigración como un problema, sino como una oportunidad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que “la inmigración es necesaria y ha sido beneficiosa para España” y que “sin ella no viviríamos en la situación de prosperidad que vivimos”.

“Lo que no tenemos que tener miedo es a que exista una diversidad cultural, religiosa… y dentro de nuestras competencias lo que hacemos es garantizar la convivencia. No es justo relacionar la delincuencia con la inmigración. Soy partidario de la inmigración legal y ligada al mercado de trabajo, pero no me pidáis que si tengo que atender una situación desesperada que no la atienda”, ha dicho.

El alcalde ha matizado que esto “no quiere decir que los protejamos ni que la favorezcamos”, pero que “los servicios sociales de los Ayuntamientos son la puerta de entrada a la Administración”.

El Bilbao el 3,7 % de la población lo considera el primer problema

Por su parte, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha explicado que en su ciudad “la inmigración no es un problema”. “Un 3,7 % de la ciudadanía ve que la inmigración es el primer problema, el otro 96,3 no. Un 12,5 % incluye la inmigración entre los tres primeros problemas”.

También ha calificado de “peligrosa” la vinculación entre inmigración y seguridad. “Solo un 1,2 % lo ve como un problema”, ha afirmado.

Los alcaldes de Madrid, Bilbao, Soria, Pamplona y Estepona han participado en una mesa redonda sobre el futuro de las ciudades en la Universidad de Navarra. EFE/Jesús Diges.

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha señalado que las ciudades tienen que ser sociedades solidarias. “Lo primero es una obligación moral. Luego también es necesidad, con las tasas de natalidad, no vamos a ser capaces de sostener cosas como el sistema de pensiones”.

“Yo lo veo como una oportunidad. Yo aspiro a que los estudiantes de fuera tengan Pamplona como oportunidad”, ha dicho. Sobre las personas que no tienen techo, Ibarrola ha declarado que “excede a la política municipal, lo estamos trabajando con el Gobierno de Navarra”.

El primer edil de Estepona, José María García Urbano, ha apuntado que “el sur es uno de los puntos calientes”, aunque ha matizado que “ninguna patera entra por Gibraltar”. También ha explicado que la inmigración ilegal utiliza España como “lugar de paso hacia Europa” y que “en la costa del Sol no tiende a asentarse”.

En su intervención el alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha explicado, en la línea del resto de primeros ediles, que “la inmigración es una realidad muy compleja” y ha reiterado que “los gobiernos municipales son los encargados más cercanos”.