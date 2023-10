Pamplona (EFE).- La “marea rosa” ha regresado este domingo a las calles de Pamplona en la “XII Carrera Solidaria contra el Cáncer de Mama” organizada por la asociación Saray para recaudar fondos destinados a la investigación de esta enfermedad, cuya incidencia se está incrementando de forma importante.

La carrera, para la que este año se han vendido unos 11.000 dorsales, ha partido de la Plaza del Castillo y recorre la avenida Carlos III, Merindades, Baja Navarra, Yanguas y Miranda, Vuelta del Castillo, Pío XII, Bosquecillo, Taconera, Portal Nuevo, Virgen de la O, Mayor, Consistorial, Mercaderes, Estafeta y de nuevo Plaza del Castillo.

Tras una coreografía interpretada por el grupo de jóvenes Arkadia de Barañain, los primeros en tomar la salida han sido los niños y sus padres con bicicletas y patines, seguidos por un grupo de moteros y después los miles de participantes en esta carrera solidaria, todos ellos con la camiseta rosa de Saray.

Una respuesta “espectacular”

Ha cortado la cinta en el punto de salida la presidenta de Saray, María José Oraa, quien ha señalado a EFE que la respuesta ciudadana a esta convocatoria ha sido, “como siempre, espectacular”.

En este sentido, ha subrayado que “la sociedad navarra no falla, la prensa no falla, los voluntarios, los patrocinadores no fallan”.

“Estamos encantadas y volvemos a alcanzar el objetivo deseado”, ha asegurado.

Gracias a la participación en esta prueba y la compra de dorsales, Saray ha destinado más de 480.000 euros a proyectos de investigación en cáncer de mama desde que comenzó a organizar la carrera solidaria, que en el año 2019 llegó a congregar a 15.000 corredores.

La jornada no solo consiste en la tradicional carrera, ya que está llena de actividades, incluyendo puestos de avituallamiento, hinchables infantiles, actuaciones y la tradicional sesión de zumba en la Plaza del Castillo.

Datos del cáncer de mama en Navarra

El número absoluto de casos de este tipo de cáncer, el más frecuentemente diagnosticado entre las mujeres, se ha incrementado de forma importante en Navarra pasando de 390 en 2015 a 435 en 2022, lo que supone un aumento del 12 %.

La mayor parte de las personas diagnosticadas, el 59 %, tienen entre 45 y 69 años; el 15 %, menos de 45 años; y el 26 %, más de 69 años. La supervivencia de las pacientes a los 5 años del diagnóstico se sitúa en torno al 87 %.

Respecto a las defunciones por este tumor, los datos del Registro de Mortalidad señalan que, en las mujeres, el cáncer de mama representa el 2,8 % de los fallecimientos y el 13,4 % de las defunciones por cáncer. En los quinquenios 2013-2017 y 2018-2022 fallecieron por cáncer de mama una media anual de 67 y 85 mujeres, respectivamente.