Pamplona (EFE).- El Gobierno de Navarra ha otorgado el premio Navarra de Colores 2023 a Monica Yu por su trabajo para conectar a la comunidad china con la navarra y su colaboración durante la pandemia.

Así lo ha comunicado este martes, en rueda de prensa, Inacio Gomes, reconocido el año pasado con este mismo galardón, quien ha agradecido el premio del año pasado y ha destacado la importancia de este tipo de galardones para la comunidad inmigrante ya que pone el valor su papel en la sociedad navarra.

En la mesa, Gomes ha estado acompañado por la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, y la Directora General de Políticas Migratorias, Marisol de la Nava.

Dos accésits y una mención especial

Mónica Yu es la ganadora del Premio Navarra a la Solidaridad, en el que también han logrado dos accésits Jared Josue Andino Avila y Mohamed Amnay Errami.

Sobre Andino, el jurado ha destacado su defensa de los Derechos Humanos y de los derechos del colectivo LGTBI+, acción con la que lleva comprometido desde hace años en Honduras y en Navarra, además de su contribución para promover la interculturalidad en Navarra, dando a conocer la gastronomía y cultura hondureña y para acompañar y motivar a la población migrante y refugiada a participar activamente en la sociedad de acogida.

Respecto a Mohamed Amnay Errami, delegado de la comisión islámica en Navarra y presidente de la federación de las comunidades islámicas en Navarra, el jurado ha puesto en valor sus esfuerzos en la consecución de una convivencia intercultural basada en el respeto mutuo en la Ribera y la plena inclusión de las personas migrantes en todos los ámbitos de la vida.

Asimismo, el jurado ha querido hacer una mención especial a la Asociación Lantxotegi Elkartea por su innovadora metodología comunitaria para abordar la acogida, acompañamiento e inclusión de jóvenes migrantes desde el ámbito del ocio.

Cuadrillas de acogida

Abordando este aspecto con un planteamiento de corresponsabilidad en el proceso de acogida, que vincula a jóvenes migrantes y jóvenes con red en Navarra, proponiendo espacios de encuentro improbables donde se producen relaciones horizontales y espontaneas entre iguales que pueden provocar el acceso de jóvenes migrantes a las “cuadrillas de acogida”.

Finalmente, durante la rueda de prensa, se ha reconocido también el trabajo realizado durante el mundialito antirracista, promovido por Haritu Sarea, Haziak, Itaka Escolapios, Katakrak y Lantxotegi, en la categoría deporte de colores, así como la labor de Acción Contra la Trata y Las Poderosas en la categoría cultura de colores y la Mancomunidad de Sakana en la categoría políticas locales de colores.

Inacio Gómes, premiado el año pasado, ha explicado que para las personas migrantes que llegan a cualquier país, “no es fácil al principio”. “Muchas veces la gente no es consciente de que no es fácil. No todo el mundo migra por que quiere, lo hacemos por la situación. Lo que hay que hacer es facilitar el camino y no ponerlo más difícil. Antes de juzgar a una persona, tienes que conocerla. Que nos vean como personas y no como que venimos aquí a quitarles algo”, ha declarado.