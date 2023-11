El acusado del crimen de Villava alega defensa propia y exculpa a los otros encausados

Pamplona, 13 nov (EFE). – La defensa de Yaronknys Miguel J., supuesto autor material del asesinato de Alfredo Ogando U. en la madrugada del 14 de enero de este año en Villava, ha alegado defensa propia y la existencia de una pelea con la víctima, previa a su muerte mediante 25 puñaladas.

El acusado, al que la fiscalía y acusación particular le piden 20 años como autor material del crimen, ha confesado, en su declaración en la vista oral que se celebra desde hoy en la Audiencia de Navarra, su estado de nerviosismo. Ha explicado que “había bebido y consumido cocaína”. Ha reconocido, a su vez, que el vehículo en el que estaba la víctima tenía las luces encendidas.

Según su declaración, estacionó su vehículo justo detrás del coche en el que se encontraba la víctima, y fue entonces cuando esta salió y amenazó a su presunto asesino. Yaronknys Miguel había mantenido previamente una relación extramatrimonial con la mujer de Alfredo Ogando, y este le dijo que “estoy haciendo lo mismo que hiciste tú”.

Se vio obligado a defenderse en la pelea

Entonces, según la versión del acusado, comenzó una pelea entre ambos, fuera del coche, en la que se propinaron golpes y Alfredo Ogando amenazó de muerte a Yaronknys Miguel con una navaja, motivo por el que este último se vio obligado a defenderse, siempre fuera del vehículo. Así, consiguió arrebatarle la navaja a la víctima y propinarle las puñaladas que acabaron con su vida.

En respuesta a la fiscal, ha negado haber propinado puñaladas en el interior del vehículo donde se encontraba la víctima, pero respondiendo a su abogado se ha desdicho y no ha descartado que eso ocurriese.

Según la versión de la fiscal y de la acusación particular, el asesinato se produjo en el interior del vehículo estacionado, mientras la víctima tenía puesto el cinturón de seguridad y sin ningún tipo de posibilidad de defenderse.

El cooperador necesario

Por su parte, Emmanuel F., al que también le piden 20 años, en este caso, como cooperador necesario, ha reconocido que tuvo que adquirir un pasaporte falso y pedir dinero prestado para poder huir de Santo Domingo (República Dominicana), ante las dificultades para lograr un visado para volar hacia España, al domicilio de Yaronknys Miguel y Diana, la tercera implicada, presuntamente.

Ante las sospechas de Yaronknys Miguel de una infidelidad por parte de su mujer, ambos colocaron un dispositivo geolocalizador en el vehículo de la mujer, y posteriormente, ambos se dirigieron juntos hacia el Hotel Villava.

Según ha declarado, Emmanuel salió del vehículo al ver la pelea, pero no intervino en ella. “Estaba en shock y me monté de nuevo en el coche”, ha narrado. Ha añadido que Yaronknys Miguel entró herido en el coche y no sabía si había matado a la víctima. Emmanuel ha continuado ratificando la versión del otro acusado.

El papel de la mujer

La última en declarar en la sesión de este lunes ha sido la esposa del supuesto autor material del crimen, Diana S., quien ha negado la existencia de mensajes intercambiados con su marido la noche del crimen. Según ella, cuando llegó al Hotel Villava accedió al interior a preguntar si había habitaciones libres mientras Alfredo Ogando esperaba en el coche, y cuando salió vio al vehículo de su marido huyendo del lugar.

Entonces, fue a su coche y encontró a su amante, malherido, junto a la puerta del copiloto, según su versión. Ha negado que dijese “Mátalo” o nada parecido, ni que escuchase a nadie decirlo, a diferencia de lo que declara un trabajador del hotel, que asegura haber escuchado a Diana pronunciar esas palabras.

Los tres acusados del crimen de Villava, en el banquillo en la primera sesión del juicio con jurado popular. EFE/Jesús Diges

Diana ha afirmado que fue ella quien le puso el cinturón a Alfredo Ogando después de la agresión y ha negado que estuviese roto antes del suceso.

Según ha declarado, le dijo a la policía que sospechaba que el agresor era su marido, aunque después de describir a la otra persona, Emmanuel, que se alojaba en su casa y no pronunció su nombre en la declaración, se desdijo y negó que su marido fuese el responsable.

Discrepancia sobre el papel de la esposa del principal implicado

La acusación particular y la fiscalía discrepan sobre el papel desempeñado por Diana S., la esposa del autor material del crimen de Villava, acaecido en enero de este año y que resultó en la muerte a cuchilladas de Alfredo Ogando U.

Yaronknys Miguel J., como autor material de los hechos, y Emmanuel F., como cooperador necesario, se enfrentan a sendas penas de 20 años de prisión por asesinato con alevosía. Tanto la fiscal, Elena Sarasate, como la acusación particular coinciden en los hechos que se les imputa.

Según el relato presentado por la fiscalía en la vista oral del juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia de Navarra, Diana S. mantenía una relación extramatrimonial con la víctima, Alfredo Ogando U., cuando el marido de esta acuchilló hasta en 25 ocasiones al fallecido, la madrugada del 14 de enero de 2023.

Instalaron un geolocalizador a la mujer

Aquella noche, ambos estuvieron de fiesta en una discoteca de Pamplona, a la que acudieron los autores del crimen. En ese lugar instalaron un dispositivo para geolocalizar el vehículo de Diana, para probar la infidelidad. Además, la Policía Nacional identificó a Emmanuel con un cuchillo de 19,5 centímetros de hoja y una pistola de aire comprimido.

Al detectar los presuntos asesinos que el coche de Diana se movía a un lugar que no era el domicilio conyugal decidieron, juntos, ir en su búsqueda. Precisamente, Diana acudía con Alfredo Ogando a otra discoteca situada en Villava, y con posterioridad se dirigieron a un hotel cercano.

Cuando Diana y Alfredo Ogando llegaron, Diana aparcó el coche en batería, y mientras ella preguntaba dentro por la disponibilidad de las habitaciones, él esperó en el asiento del copiloto, de espaldas a la carretera y con el cinturón abrochado. Fue entonces cuando Yaronknys Miguel salió de su vehículo y acuchilló en repetidas ocasiones a la víctima, sin que esta tuviera posibilidad de defenderse.

Por eso les imputan a los acusados un delito de asesinato con alevosía, por cometer el acto de manera premeditada y con una especial ventaja sobre la víctima, de modo que esta no tenga oportunidad real de defenderse ni de evitar el ataque. Según la fiscal, la de Alfredo Ogando fue “una muerte violenta, sorpresiva y a traición”.

El papel de la mujer

La fiscal imputa a Diana S. un presunto delito de encubrimiento, al ocultar la identidad de los agresores para facilitar su escape y le pide un año y nueve meses de cárcel. Así, ambos se dirigieron al aeropuerto de Madrid-Barajas, donde Yaronknys Miguel partió hacia la República Dominicana.

La fiscal considera que la acusada facilitó la huida de los autores del delito al impedir deliberadamente que la policía los identificase.

Sin embargo, la familia de la víctima considera que todo fue un plan preestablecido en el que Diana tuvo un papel fundamental como cooperadora necesaria en el crimen. Según la acusación, dejó su vehículo con las puertas desbloqueadas y las luces encendidas, para facilitar que su marido acabase con la vida de Alfredo Ogando.

Según esa misma acusación, tanto víctima como autores del crimen estaban involucrados en el negocio de la venta de sustancias estupefacientes y rivalizaban por el mercado, motivo que ya había generado tensiones en el pasado.

Además, según testigos visuales, la mujer mantuvo una breve conversación con los autores del asesinato en el lugar de los hechos y los alentó al grito de “Mátalo, mátalo”. Por eso, la acusación solicita también para ella una pena de 20 años, al igual que para los otros dos implicados.

Su defensa alega que se limitó a ser testigo de los hechos y que en ningún caso tuvo participación alguna en el asesinato. Según su abogado, Patxi Lara, cuando Diana recibió la confirmación por parte del hotel de que disponían de habitaciones, salió para reencontrarse con Alfredo Ogando, y fue entonces cuando quedó en estado de shock al ver el coche de su marido.

Cuatro hombres y cinco mujeres juzgarán el crimen de Villava

Cuatro hombres y cinco mujeres juzgarán el crimen perpetrado en Villava el 14 de enero de este año, en el que un vecino de Pamplona fue asesinado a cuchilladas en un vehículo estacionado frente al hotel de la localidad.

El juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia de Navarra con la elección de los nueve miembros del jurado popular y de los dos suplentes. Las sesiones se desarrollarán a lo largo de toda la semana.

La fiscalía solicita una pena de 20 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía para el autor material del crimen y para un cómplice, así como un año y nueve meses para la pareja del primero por encubrimiento. La acusación eleva de encubrimiento a cooperación necesaria el papel de la tercera acusada y solicita 20 años para los tres.

Asimismo, la fiscalía solicita 9 meses más de prisión para el cómplice por un delito de falsedad en documento oficial, por haber entrado en territorio nacional con un pasaporte de nacionalidad colombiana con una identidad falsa. Tanto los tres procesados como la víctima son de origen dominicano