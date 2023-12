Pamplona (EFE).- El protagonista de la victoria de Osasuna ante el Rayo Vallecano, Raúl García de Haro, asegura que se emocionó cuando escuchó a la afición corear su nombre tras meter su primer tanto en Primera División en el minuto 95 de partido.

“Ya he podido dormir. El día del partido es cierto que, entre la cafeína, el subidón y demás, me costó más”, dice García en una entrevista con EFE cuatro días después de estrenarse con el conjunto de Tajonar.

El delantero barcelonés indica que los tres puntos del viernes frente al Rayo supusieron una victoria “muy importante” gracias a su gol en el 95. “Nos merecíamos una noche así, aunque no fue un partido muy lucido por nuestra parte”, reconoce un jugador que costó 6 millones a Osasuna este verano por el 65 % de su pase.

“A nivel anímico ha sido fundamental”, dice sobre el hecho de cortar la racha de seis partidos sin vencer. De su debut goleador, García comenta que no se imaginaba que se pudiera dar así: “nunca se me había pasado que fuera así, pero ha llegado de la mejor manera, que es por el bien común del equipo”.

“Necesitaba meter ese primer gol”

Del momento vivido en El Sadar durante ese ya memorable minuto, García lo explica en primera persona: “Vi salir el balón de la pierna de José Arnaiz, que puso un buen centro. Viene para mi zona y dije, no se puede escapar. Entro con todo y con suerte consigo rematarla y va para adentro”.

Tras ver como el esférico entraba en la meta defendida por Dimitrievski, García no pensó “en nada. Se me fue un poco la cabeza y me fui corriendo hacia el córner. Vi a todos mis compañeros venir hacia mí, sentí mucha alegría”.

García de Haro en el entrenamiento en las instalaciones de Tajonar. EFE/Jesús Diges

“Siempre he notado la confianza tanto del cuerpo técnico, como de Braulio Vázquez y ‘Cata’, que son los que me trajeron aquí. Necesitaba meter ese primer gol después de muchos partidos sin ver puerta y más que quitarme un peso fue una alegría, tanto para mí, como para la afición y mi familia”, continúa.

Del apoyo de sus compañeros, el exjugador bético asegura que siempre ha notado su calor: “somos un grupo muy unido, todos nos llevamos bien y desde el primer día que llegué aquí me han transmitido tranquilidad. Ahora tengo por delante a Budimir, que está haciendo goles y me toca esperar mi oportunidad y seguir trabajando día a día para estar disponible cuando el míster así lo considere”.

Compatible con Budimir

“Vengo de hacer un muy buen año, de meter muchos goles. Es verdad que pegarte tanto tiempo sin meter y teniendo pocos minutos hace que no lo haya pasado bien”, dice sobre su primer gol en la máxima categoría después de alcanzar las 19 dianas con el Mirandés el curso pasado en Segunda.

Sobre el cambio de chip de jugador indiscutible en el cuadro mirandés a revulsivo con Arrasate, García dice que “es difícil, ya que a lo largo de mi corta carrera deportiva no he estado acostumbrado a este rol. Siempre he sido más titular, es un paso difícil y me queda aceptarlo y trabajar día a día e intentar aprovechar las oportunidades que te den. Es verdad que hay momentos que te cabreas mucho, pero es Primera y es lo que toca”.

El croata Ante Budimir acumula 8 dianas en 17 jornadas, su mejor comienzo desde que está en España: “Es un gran jugador y una buena persona. Lo estamos viendo todos, haciendo prácticamente la mejor temporada de su carrera. Te alegras de que le vaya bien porque él también lo hace contigo. Está metiendo todo lo que toca”.

Piensa que ambos son delanteros “compatibles” para jugar en la punta de ataque de Osasuna: “en los momentos de partidos que hemos coincidido siempre han sido cuando íbamos perdiendo, pero podríamos serlo y ojalá algún día podamos verlo”.

“Veo margen de mejora”

De la marcha del equipo tras su gran curso pasado, el número ‘23’ cree que había “unas expectativas muy altas respecto al año pasado. Es cierto que con este arranque y con la eliminación en Brujas, fue un golpe duro. No estamos dando nuestra mejor versión, pero el equipo puede dar mucho más, en cuanto empecemos a dar con esos pequeños detalles vamos a ir para arriba. Veo margen de mejora”.

“Nunca lo he pensado. No me arrepiento para nada de la decisión que tomé. Estoy feliz de estar aquí y tranquilo, porque he firmado cinco temporadas, no solo un año. Mi oportunidad llegará”, asiente con seguridad un jugador que se fichó como un proyecto a largo plazo.

Valora como “muy importantes” las dos jornadas que restan por delante antes de finalizar la primera vuelta: “Vamos a Mallorca con la intención de sacar los tres puntos. Nos centramos solamente en ese partido, pero si consiguiéramos las dos victorias quedaríamos en una buena posición y puntuación para en la segunda vuelta poder tirar para arriba”.

Osasuna esperar cerrar la renovación de Arrasate por un curso más, algo que García también espera que ocurra: “yo lo veo contento. No sé si seguirá o no, pero en el equipo estamos contentos. Lleva muchos años y ya hemos visto los resultados, que no es nada fácil. Imagino que sí renovará”.

“Es una competición que hace mucha ilusión. Creo que podemos hacer algo bonito y cuando llegué iremos allí con todas nuestras armas para, por qué no, poder llegar a esa final y ganarla”, dice sobre la Supercopa de España que jugarán el mes de enero en Arabia Saudí ante un Barcelona que “no pasa por su mejor momento, algo que te da más opciones para poder ganar”.