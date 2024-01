Pamplona (EFE).- El peluquero pamplonés Mikel Luzea y el periodista catalán Sergi Bancells son los protagonistas del documental ‘Awards’, escrito y dirigido por el realizador navarro Juan San Martín, que explora en esta obra los límites de la peluquería de vanguardia en diferentes localizaciones de Europa y América.

‘Awards’, un documental de la productora navarra ‘601’, se rodó durante la gira mundial de los International Hairdressing Awards, unos galardones creados por Mikel Luzea, al igual que los premios Fígaro de peluquería en España.

Creatividad ilimitada

El film, que retrata este mundo de la peluquería mundial de vanguardia, el equivalente a la moda de alta costura, se ha podido ver en un pase privado en Pamplona y se estrenará en Madrid este jueves 18 de enero. Después se proyectará en Barcelona, Málaga y Valencia en fechas aún sin concretar.

Filmado en diversas ubicaciones como Londres, París, Nueva York, Los Ángeles, Florencia, Madrid o Varsovia, el documental permite conocer el poder transformador del cabello y la creatividad ilimitada que impulsa a profesionales como Robert Lobetta (Reino Unido/EEUU), un icono internacional que ha trabajado con artistas como Ridley Scott o Helmut Newton; Cos Sakkas (Reino Unido), coronado como Mejor Peluquero Internacional del Año y Mejor Peluquero Británico del Año, y director creativo global del gigante de la peluquería Toni&Guy.

El equipo responsable del documental posa en la presentación del filme. EFE/Villar López

A través de este audiovisual se puede conocer asimismo el trabajo de Mustafa Avci (Turquía/EEUU) peluquero influencer que viajó de su Turquía natal a Nueva York cuando era niño y ahora es considerado el ‘Rey de las Ondas’ con más de 600.000 seguidores en Instagram, o X-Presion (España), colectivo artístico con sede en Madrid, que se dedica a investigar, crear y divulgar nuevas y revolucionarias técnicas de peluquería.

Un potencial creativo “brutal”

El realizador Juan San Martín ha comentado a EFE que su primer contacto con este mundo tuvo lugar hace quince años cuando Mikel Luzea se puso en contacto con su productora para hacer unos audiovisuales de peluquería. “Ahí es donde conocimos la peluquería creativa, que es una cosa que no se conoce en absoluto”, ha subrayado.

“Tanto es así”, ha explicado, que la estructura de los premios Fígaro en IFEMA “físicamente ocupa el mismo lugar que la pasarela Cibeles”. Es un evento “con un potencial creativo brutal, porque es todo color, es mucho más bestia todavía que la moda, por la cantidad de colores, los looks, los vestuarios, las coreografías…”

Al tratarse “de una cosa de pura creatividad, no ser un producto a la venta”, los peluqueros “no tienen los corsés quizás que puede tener la moda”, ha declarado.

La colaboración con Luzea se amplió con la creación de los premios internacionales, un evento que reúne a 2.000 personas de todo el mundo de la industria del cabello.

De esta forma, ha asegurado el realizador navarro, el documental “nos permite conocer los espacios de trabajo de cada uno de los premiados, que son números uno mundiales”.

Esculpir con el pelo

Del trabajo de estos creadores, ha resaltado, “lo que sorprende es lo que se puede hacer con el pelo, y además la creatividad que tienen. No son peinados estrafalarios, creo que esto es un arte realmente, están esculpiendo con el pelo, están investigando en texturas, en postizos, en volúmenes, en colores”.

“También hay lo que llaman ‘colección comercial’, que sería más lo que podríamos ver en la calle, pero lo que sorprende es la creatividad sin límites que hay” en la peluquería de vanguardia, ha afirmado.

Por ello, se ha mostrado muy sorprendido de que este mundo “no esté en los medios, no esté en ningún sitio, no suele tener repercusión”, pero “eso nos ha permitido también hacer el documental, porque lo que queremos es contar historias que no se conocen”.

En ese sentido, ha señalado que, para la productora, “sería menos atractivo hacer un documental sobre la pasarela Cibeles”, pero en este caso “sabes que la mayoría de los espectadores no tienen idea, incluso yo creo que hay peluqueros profesionales que no acaban de conocer lo que se mueve detrás de esto, es muy sorprendente”.