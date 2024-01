Pamplona (EFE).– El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha anunciado que la reurbanización del Paseo de Sarasate estará finalizada en la primavera de 2026 y tendrá un coste total de 10,4 millones de euros.

En una comparecencia que ha tenido lugar en el Consistorio, Asiron ha detallado que la reurbanización del nuevo paseo, “uno de los proyectos con más simbolismo para esta ciudad”, se realizará en una sola plataforma y manteniendo la totalidad del arbolado.

“El proyecto ZIP es la hoja de ruta a seguir”, ha afirmado el alcalde. Es un proyecto que “no concebimos solo desde el punto de vista del urbanismo, sino que queremos que sea algo más, un museo al aire libre que manifieste un simbolismo respecto a la persona que da nombre al Paseo de Sarasate”.

Asiron ha apuntado que “este proyecto es resultado del consenso entre los grupos que conformamos la mayoría municipal (EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin)”. “Cuando accedimos al gobierno municipal anunciamos que nuestra prioridad era sacar a la ciudad de la parálisis y el inmovilismo en el que se encontraba”, ha recordado.

Por eso, ha puesto en valor la “capacidad de entendimiento entre las cuatro fuerzas, en una forma de trabajar basada en el respeto y la colaboración”. “Animamos a la oposición a unirse a este consenso, porque estamos seguros que podrían enriquecerlo con sus aportaciones”, ha sugerido.

Una plataforma única y arbolado

Por su parte, el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, ha reafirmado que “el paseo contará con una plataforma única en toda su extensión”. El propósito es “facilitar una transición agradable entre el Casco Antiguo y el Ensanche”.

“Se debe mantener todo el arbolado tal y como está actualmente”, ha asegurado, por lo que “para eliminar algún árbol debe ser un caso muy concreto y debe tener la justificación técnica adecuada”.

Asimismo, ha informado que han planificado llevar a cabo el proyecto por fases, “especialmente teniendo en cuenta su ubicación céntrica”. Esto implica ralentizar o detener las obras durante eventos como Sanfermines y Navidades, “para adaptarse al calendario de la ciudad”.

En cuanto a su significado simbólico, “aspiramos a convertir este espacio en un museo al aire libre dedicado a los grandes referentes de Navarra”. También se incluirá una estatua de estilo naturalista de Pablo Sarasate, mientras las estatuas de los reyes de Navarra que actualmente se encuentran a ambos lados del paseo serán trasladadas al parque de la Taconera.

Inicio de las obras en febrero de 2025

Por último, el concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izagirre, ha detallado los plazos del proyecto. En febrero de 2024 se acometerá la preparación de los pliegos para la redacción del proyecto de ejecución, y, en marzo, “tras la aprobación de presupuestos lanzaremos la licitación de la redacción”.

En junio adjudicarán la redacción del proyecto, “es decir, conoceremos cuál es el equipo redactor que a su vez trabajará en la dirección de obra”. Y, en septiembre, “lanzaremos la licitación de las obras para el nuevo diseño del Paseo Sarasate”.

Las obras serán adjudicadas en enero de 2025 y se prevé que se inicien en febrero, para que en primavera finalicen “las tan ansiadas obras de la reurbanización del Paseo de Sarasate”.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (c), ha explicado la iniciativa en rueda de prensa. EFE/ Jesús Diges

Respecto al presupuesto de 10,4 millones, Izaguirre ha anunciado que los 2,3 millones por costes de las infraestructuras de saneamiento y canalizaciones serán asumidos por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Mientras “el resto lo asume el Ayuntamiento”.

Ahí, “300.000 euros están destinados a la redacción del proyecto, 6 millones para el grueso de las obras y 4,1 millones para el resto”. “Son cifras aproximadas, las definitivas las proporcionará el equipo redactor y las tendremos en septiembre”, ha matizado.

Izagirre ha relatado que el gasto “se asegurará vía presupuestos del Ayuntamiento”, pero también “trataremos de captar financiación externa, a través de enmiendas en los presupuestos de Navarra y a los Presupuestos Generales del Estado”.

UPN acusa a Bildu de no cumplir en Sarasate las exigencias que sí pidió a Ibarrola



Tras conocer el proyecto, el grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado la “hipocresía” de EH Bildu. También ha mostrado su “perplejidad” porque su propuesta para reurbanizar el Paseo de Sarasate obvia las “exigencias” que le sirvieron para “bloquear de manera continuada” la propuesta de la exalcaldesa Cristina Ibarrola.

Lo afean los regionalistas en una nota tras conocer la propuesta de reurbanización del paseo de Sarasate presentada por el actual alcalde, Joseba Asiron (EH Bildu). Está consensuada con los grupos que le apoyaron en la moción de censura contra Ibarrola (UPN) el pasado 28 de diciembre.

El equipo regionalista cuestiona que “EH Bildu y sus socios trataron de imponernos de manera ilegal el proyecto ZIP (uno de los tres ganadores del concurso de ideas de 2019), para el que querían que diésemos 50.000 euros a dedo. Es decir, querían que prevaricásemos”.

De hecho, recuerdan, en una declaración presentada por EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin el 4 de septiembre de 2023, se instaba al equipo de gobierno “a aceptar el resultado del concurso de anteproyectos para la reurbanización del Paseo de Sarasate, declarar el proyecto ZIP como ganador y aplicar la enmienda de 50.000 euros aprobada en febrero para encargar una actualización”.

“Saben que es ilegal lo que exigían a UPN”

“¿Por qué hoy no le dan 50.000 euros a ese proyecto? ¿Por qué ya no dicen que ZIP es el proyecto ganador? Porque saben que es ilegal, algo que nos exigían hacer a nosotros. Querían que prevaricáramos. Es vergonzoso”, espeta UPN.

Aseguran desde UPN que “EH Bildu y sus socios se han dedicado a bloquear Sarasate solo para que no lo hiciese UPN. Lo han retrasado tres años por un criterio partidista. No les han importado ni Pamplona ni los pamploneses”.

“Querían imponer la plataforma única garantizando que no se tiraban árboles, mientras que los informes de los funcionarios municipales y de empresas externas decían lo contrario. Hoy ya no dicen que no se tiran árboles, son ambiguos”, señalan.

“Es vergonzoso que el PSN haya sido cómplice de lujo de esta farsa”, han criticado los regionalistas.