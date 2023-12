San Sebastián (EFE).- El París Saint-Germain (PSG) será el rival de la Real Sociedad en los octavos de final de la Liga de Campeones. Así lo ha determinado el resultado del sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Los jugadores de la Real Sociedad celebran uno de los tantos anotados en la Liga de Campeones frente al Benfica. EFE/Tiago Petinga

La Real, que formaba parte del bombo de los primeros de grupo, ha tenido la peor suerte de todos ellos, al emparejarse con el equipo a priori más potente, el millonario PSG de Luis Enrique y de Kylian Mbappe.

El PSG rival de la Real Sociedad

La Real Sociedad visitará París para jugar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain el miércoles 14 de febrero a las 21.00 horas, mientras que la vuelta se disputará en Anoeta el martes 5 de marzo a la misma hora.

El sorteo ha sido algo más benigno para el resto de equipos españoles. El Barcelona ha quedado emparejado con el Nápoles, el Real Madrid con el Leizpig y el Atlético de Madrid se enfrentará al Inter de Milán, el equipo que se clasificó en segundo lugar del grupo D tras la Real Sociedad.

El jugador del PSG Kylian Mbappe celegra un gol durante la fase de grupos de la Liga de Campeones. EFE/Christopher Neundorf

La UEFA celebró este lunes en su sede de Nyon (Suiza) los emparejamientos de la primera eliminatoria de la competición, en la que los otros cruces enfrentarán al Oporto con el Arsenal de Mikel Arteta, al PSV Eindhoven con el Borussia Dortmud, al Lazio con el Bayern Múnich y al Copenhague con el último campeón, el Manchester City.



De todos los posibles rivales que podían tocar a la Real, el París Saint-Germain es el más fuerte, un equipo millonario gracias a dinero de Catar y que el exseleccionador español Luis Enrique trata de hacer funcionar más allá de sus brillantes individualidades como Mbappé, Kolo Muani y Dembelé.

Octavos de final

El fútbol español fue el más representado en este sorteo con cuatro clubes, los cuatro clasificados para octavos como primeros de grupo, lo que les hará ser visitantes en la eliminatoria. los partidos de ida serán los días 13 y 14 y 20 y 21 de febrero y los de vuelta en marzo, los días 5 y 6 y 12 y 13.



La suerte fue más esquiva para el once de Imanol Alguacil, que lleva una campaña impecable en Europa. Tras su clasificación histórica para octavos ahora se jugará seguir adelante contra uno de los principales “cocos”, el once de Luis Enrique Martínez, aunque hasta la última jornada del grupo no tuvo claro su pase. EFE