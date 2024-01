San Sebastián (EFE).- Más de 5.000 personas en el mundo, que presentan alguna limitación para comunicarse de manera natural, han conseguido superar esta barrera gracias a la tecnología desarrollada por la empresa donostiarra Irisbond, que permite controlar dispositivos únicamente con el movimiento de los ojos.

Hablar con la mirada



El lehendakari, Iñigo Urkullu, junto a los consejeras vascas Arantxa Tapia y Gotzone Sagardui, ha visitado este viernes las instalaciones de la tecnológica donostiarra. Sus oficinas se encuentran en el edificio de la Cámara de Gipuzkoa.



En el acto, el lehendakari ha podido conocer a Paule, una niña de 15 años, vecina de Lekeitio (Bizkaia), usuaria de esta tecnología gracias a la cual puede seguir las clases en la ikastola de su pueblo con el resto de sus compañeros.



Gaizka Zulaika, padre de la joven, ha explicado que los ojos de su pequeña funcionan como el “ratón” de un ordenador capaz de interaccionar con la pantalla instalada en su silla de ruedas.



El lehendakari, Iñigo Urkullu , visita las oficinas de la empresa tecnológica Irisbond. EFE/Juan Herrero

Ha señalado que, gracias al trabajo desarrollado con el Departamento de Educación, han conseguido establecer “mecanismos” para que “con ese clic” sea “más rápido hacer ecuaciones de química, física, escribir, leer y poder redactar”.



“El avance es terrible. Si Paule no tuviera el hardware, el software y la adaptación del sistema a sus necesidades no podría estar en 4 de la ESO. No podría hacer nada de lo que hace hoy. Sería una persona sentada, que escucharía y podría responder a base de un comunicador tipo ábaco con palabras muy sencillas”, ha comentado.

Otra gran barrera





Ha explicado que ahora hay que superar “otra gran barrera”. Hay que conseguir que las personas que están a su alrededor se comuniquen con ella ya que la “gente no tiene tendencia a hablar con alguien más lento” a la hora de ofrecer respuestas.



El lehendakari ha asegurado que “Paule es un ejemplo, un espejo en el que se mirarán muchas personas”. Ha valorado que el Servicio Vasco de Salud, gracias a la inversión pública y al esfuerzo de la sociedad, sea “capaz de aportar soluciones a dificultades reales de cada persona, de personas como Paule”.



El CEO y cofundador de la tecnológica guipuzcoana, Eduardo Jáuregui, ha calculado que más de 5.000 personas en el mundo utilizan la tecnología de esta empresa para superar las barreras de comunicación gracias al control de dispositivos con la mirada.



El lehendakari, Iñigo Urkullu, a su llegada a la empresa tecnológica Irisbond. EFE/Juan Herrero

En el caso de España, unos 2.000 ciudadanos con alguna discapacidad grave emplea ya esta tecnología, que los servicios sanitarios de algunas comunidades autónomas como Euskadi financian en su totalidad.



La tecnología eye-tracking de Irisbond tiene numerosas aplicaciones en el sector salud ya que, según la compañía, ofrece un enorme potencial para la neurología. Puede resultar eficaz para la detección y el diagnóstico precoz de enfermedades como el parkinson, el alzhéimer, el deterioro cognitivo y el autismo.



Irisbond, que cuenta con una oficina en Boston (EEUU), emplea en estos momentos a cuarenta personas. En sus diez años de andadura ha colaborado con empresas como Apple, Samsung, Microsoft, Twitter, o instituciones como el MIT, entre otras.