Los Ángeles (EFE).- El filme ‘Robot Dreams’, del bilbaíno Pablo Berger, coproducido con Francia, ha logrado la nominación al Óscar a mejor película animada de la 96 edición de los Óscar, informó este martes la Academia de Hollywood.

La película fue una de las seleccionadas en el apartado en el que también compite ‘The Boy and the Heron’, de Hayao Miyazaki, ‘Elemental’, de Peter Sohn, ‘Nimona’, de Nick Bruno y Troy Quane, ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’´, de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson.

La cinta de Pablo Berger llegará a los Óscar tras haber logrado en Berlín el premio a la mejor película de animación de la Academia del Cine Europeo (EFA).

Esta sigue la historia de Dog, un perro solitario que vive en Manhattan en los años 80 y que un día decide construirse un robot, un amigo. Se vuelven inseparables hasta que un accidente obliga a Dog a abandonar a Robot en una playa.

‘Robot dreams’ está producida por la productora navarra Lokiz Films y Arcadia Motion Pictures, con la que Berger ya había trabajado en Blancanieves y Abracadabra.

Este es el primer proyecto de animación del director bilbaíno Pablo Berger en llegar a los Óscar, la celebración de cine más reputada de la industria, y es también la cuarta película de su carrera.

Pablo y los productores viendo la nominació: ah bueno noROBOTDREAMS AAAAAAAAAH #Oscars2024 #RobotDreams pic.twitter.com/YpYqQbF6ix — Arcadia Motion Pictures (@ArcadiaMotion) January 23, 2024 Pablo Berger viendo en directo su nominación.

Bayona, nominado a mejor película internacional

Pablo Berger no es él único español nominado a los Óscar: ‘La sociedad de la nieve’, de Juan Antonio Bayona, que narra la lucha de los supervivientes de la tragedia aérea de Los Andes, aspira a la estatuilla de mejor película internacional y también al Óscar al Mejor diseño de maquillaje y peluquería.

Esta es la primera nominación para Bayona (Barcelona, 1975), quien tendrá que competir contra la italiana ‘Io Capitano’, la británica ‘The Zone of Interest’, la japonesa ‘Perfect days’ y la alemana ‘The teachers lounge’.

La nominación para Bayona llega unos días después de que la cinta no lograra el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, que fue para la francesa ‘Anatomy of a Fall’, de Justine Triet.

Y también después de que la semana pasada se conociera que es una de las cinco nominadas a la mejor película en habla no inglesa en los premios BAFTA de la Academia del cine británica.

La gala se los Óscar 2024 será el 10 de marzo desde el teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.). Por segundo año consecutivo el presnetador será Jimmy Kimmel.