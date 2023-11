Arrankudiaga (Bizkaia) (EFE).- Alauda Ruiz de Azúa, la directora de “Cinco lobitos”, su exitoso debut nacional e internacional ganadora de tres Goya, afirma que después de lo que le costó sacar adelante este largometraje, vive el rodaje de “Querer”, su primera serie de televisión, “como un sueño, un regalo”.

“Es verdad que siento la presión y las expectativas, pero con la serie ha sido todo muy fácil: tengo un tema que me interesa mucho, lo he escrito, lo he desarrollado, he buscado el equipo, y tengo la oportunidad de poder cuidar mucho mi trabajo”, ha explicado.

Ruiz de Azúa (Barakaldo, Bizkaia, 1978) ha recibido a los medios de comunicación en el pequeño municipio vizcaíno de Arrankudiaga, donde rueda varias secuencias de la serie, que consta de cuatro capítulos.

Este proyecto está protagonizada por Nagore Aranburu (“Irati”, “Intimidad”, “Loreak”), Pedro Casablanc (“Centauro”, “Nieva en Benidorm”, “El ministerio del tiempo”), Miguel Bernardeau (“1899”, “Élite”), Iván Pellicer (“Paraíso”) y Loreto Mauleón (“Los renglones torcidos de Dios”, “Patria”).

Según ha contado su directora y también co-guionista, la serie narra la historia de una familia de Bilbao social y económicamente acomodada, formada por el matrimonio y dos hijos ya mayores, cuya madre presenta una denuncia contra el padre por un delito continuado de violación tras más de 30 años casados, lo que el acusado niega.

Alejarse de clichés

“Sentí un flechazo con este tema y quería explorarlo desde el punto de vista de la familia, cómo se puede sobrevivir a esta situación, cómo reaccionan los hijos… nos hemos intentado alejar de los clichés, anclarnos en lo real, en lo cotidiano, en el día a día, y no solo en los momentos álgidos como puede ser el juicio”, ha explicado.

Ha mantenido que la serie tiene la voluntad de “generar conversación y debate sobre el consentimiento; es un caso bastante límite y no es fácil de juzgar”, y ha asegurado que el hecho de escribir el guión con otras dos personas -Eduard Sola y Julia de Paz- ha contribuido a introducir “otros puntos de vista”.

Sobre su futuro profesional, Ruiz de Azúa ha referido que tiene ya escrito el siguiente largometraje, del que no puede adelantar nada, y también ha rechazado la idea de que el hecho de ser mujer y de que en la actualidad haya muchas directoras no aporta una mirada colectiva diferente, sino que le gustaría creer que “cada una muestra una mirada única, personal y particular”.

El rodaje de “Querer” comenzó en Bilbao el pasado 23 de octubre y se prolongará durante 11 semanas, hasta el próximo mes de enero, en distintas localizaciones de Bizkaia. Llegará a la plataforma de televisión Movistar Plus+ durante 2024.

Los actores de la serie “Querer” protagonizada por Nagore Aranburu (i), Pedro Casablanc (d abajo), Miguel Bernardeau (i), Iván Pellicer (d) junto a la directora Alauda. R de Azua(c) . EFE/Iratxe Rodríguez

Personajes



El personaje de la madre, interpretado por Nagore Aranburu, presenta a una mujer en la cincuentena, casada desde hace décadas con un hombre “bien posicionado” y con dos hijos.

“Siempre discreta y acostumbrada a callar, hasta que en un momento dado presenta la denuncia por violación continuada contra su marido”, ha explicado la propia actriz ante los medios.

Según ha expuesto, en la serie “se pone el foco en el ámbito familiar y en el círculo de amigos… se abre una puerta hacia un tema tabú de forma muy realista y documentada.. nos lanza preguntas”, ha dicho.

Pedro Casablanc da vida al marido “humano, que no villano”, según ha precisado el actor, que ha recibido una educación “conservadora y estricta, que vive el amor sometido a unas leyes cuestionables, y que nunca se ha dado cuenta de que queriendo querer, estaba haciendo daño”.

“Tras el hachazo de la denuncia, intentará mantener su posición, recuperar el control de una situación que se le ha ido de las manos, principalmente a ojos de sus hijos”, ha añadido en la comparecencia informativa.

Miguel Bernardeau e Iván Pellicer, hijo mayor y menor del matrimonio, respectivamente, viven cómo sus personajes se enfrentan a una “masculinidad tóxica” y cómo se posicionan ante la denuncia de la madre, en una situación que la directora Ruiz de Azúa “lidera y dirige con mucha verdad”.

Ambos han expresado su satisfacción por poder trabajar con esta cineasta y han alabado su “sensibilidad” a la hora de crear los personajes. EFE