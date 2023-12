Los socios del Gobierno critican el discurso del rey, que es apoyado por PP y Vox

Madrid (EFE).- El discurso navideño del rey ha concitado esta noche las primeras críticas de algunos de los socios de investidura de Pedro Sánchez, como Sumar, Podemos, ERC, PNV y el BNG, y tan solo ha recibido el apoyo expreso del PP y Vox.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha expresado hoy que su partido comparte la “preocupación” del rey en su discurso de Navidad respecto a problemas como la sanidad así como su consideración de que la Constitución es “un marco idóneo para conservar, preservar la convivencia en nuestro país y garantizar el progreso de España”.

El rey ha apelado en su mensaje de Navidad al cumplimiento de la Constitución como garantía de unión y de progreso y ha advertido de que si no se respeta la norma fundamental, “no hay democracia ni convivencia posibles”, tampoco ley, ni paz, ni libertad, sino “imposición y arbitrariedad”.

Estas son las principales reacciones políticas al discurso de Felipe VI difundido esta Nochebuena:

El PSOE comparte la consideración del rey sobre la Constitución, “marco para la convivencia”

Así lo ha manifestado Narbona, según ha informado el PSOE, en un comunicado donde matiza que su partido también está de acuerdo con la “preocupación” del monarca respecto a problemas relativos “al empleo, a la sanidad, a la educación, a una jubilación digna”.

“Y, en palabras del propio rey, los problemas de la violencia inaceptable contra las mujeres y de la dificultad de acceso por parte de los jóvenes a la vivienda. Todas estas cuestiones, de hecho, forman parte de nuestras prioridades en nuestro ideario político y están, por tanto, en la agenda de trabajo del actual gobierno de coalición”, ha añadido.

Asimismo, Narbona ha explicado que su partido comparte también “la consideración que hace el monarca de la Constitución como un marco idóneo para conservar, preservar la convivencia en nuestro país y garantizar el progreso de España”.

Sumar ve “decepcionante” el discurso del rey que cree que “no habla al conjunto del país”

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha calificado este lunes de “decepcionante” el discurso navideño del rey, que considera “anclado en el pasado” y ha advertido de que contiene grandes “ausencias”, tras asegurar que “no habla al conjunto del país”.

En declaraciones realizadas a los medios en Ourense, Lois ha criticado que el rey “no se dirigiera a los gallegos” y ha opinado que las principales instituciones del Estado “también tienen que reconocer la pluralidad y plurinacionalidad de nuestro país”.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ofrece declaraciones sobre el discurso del Rey Felipe VI, este lunes en Ourense. EFE/Jorge Piñeiro

Entre las principales “ausencias”, la parlamentaria lamentó que el monarca “apenas” hablase de derechos sociales. “Hizo una lectura y una interpretación muy restrictiva de la Constitución, no habló de los problemas que preocupan a los españoles, no habló de igualdad, de transición climática”, apostilló Lois.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos

“Un discurso sin una sola mención al genocidio en Palestina y con intentos desesperados de lograr la simpatía de la derecha que hace unas semanas le insultaba. Cada vez más convencida de que la monarquía se ha quedado definitivamente atrás y de que Felipe VI va a ser el último”.

Gabriel Rufián

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha reaccionado esta noche al discurso navideño del rey publicando una foto suya de niño saludando a Franco con el siguiente mensaje: “Lo que había cuando no había Constitución”.

Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso

“El discurso de Felipe de Borbón es una toma de posición con los sectores más reaccionarios e inmovilistas del Estado”. “Felipe de Borbón no intenta siquiera empatizar con los problemas de la mayor parte de la sociedad y sí conscientemente tomar posición política por el discurso que actualmente está realizando la derecha y la ultraderecha”.

Junts ve “irrelevante” el discurso del rey

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha tildado este lunes de “irrelevante” y “contradictorio” el mensaje de Navidad del rey, a quien ha acusado de fomentar la discordia con su discurso del 3 de octubre de 2017, tras el referendo unilateral de independencia.

Así lo ha dicho Turull tras encabezar junto con la presidenta del partido, Laura Borràs, la tradicional ofrenda floral a la tumba de Francesc Macià, quien fuera presidente de la Generalitat republicana, en el día que se cumplen 90 años de su muerte.

PNV: el mensaje del rey no está pensado para el nacionalismo, sino para PP, PSOE y Vox

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado el mensaje de Navidad del rey, centrado en “la Constitución y la unidad de España como única nación” y hecho pensando en el “PP, PSOE e, incluso, Vox” y no en los nacionalistas vascos y catalanes, según ha censurado.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, durante la rueda de prensa celebrada en Bilbao en la que ha analizado este lunes el mensaje de Navidad del rey Felipe VI. EFE/Javier Zorrilla

En una comparecencia en Bilbao, Esteban ha reprochado que el rey “no hace un guiño” a quienes muchas veces ponen en cuestión la Constitución como el PNV y habla de “una única nación” en España cuando “aquí -en Euskadi-, hay una nación, que es la vasca, diferente”. “No hay una única nación en Estado español”, ha defendido.

El portavoz nacionalista ha criticado que no se haya referido a “las discrepancias constitucionales” que existen en Euskadi y Cataluña y ha recordado que en el País Vasco la Constitución solo fue apoyada “por el 30 % del censo”.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha resaltado que “en su mensaje de Navidad, el Rey Felipe VI ha defendido la vigencia de la Constitución como único garante de la convivencia y de un futuro con certidumbre para todos. Fuera del respeto a la Constitución y a las instituciones no hay ley sino arbitrariedad”.

El PP respalda la llamada del rey a respetar juntos la Constitución y a mantener su espíritu

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido este lunes la “gran altura y alcance” del discurso navideño del rey y se ha sumado al llamamiento a todos los poderes e instituciones para respetar juntos la Constitución y mantener vivo su espíritu.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Gamarra ha dicho que su partido comparte “plenamente” el discurso del monarca de reivindicación de la Constitución del 78, de los valores de convivencia que hace posible y “de reconocimiento de casi medio siglo de desarrollo democrático”.

Gamarra ha advertido de que, tal y como señaló el rey, “fuera de la Constitución no hay convivencia en paz, no hay libertad y no hay estabilidad”.

Captura de vídeo de la intervención de Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, para valorar el discurso de Navidad del rey Felipe VI, este lunes. EFE/Partido Popular

Ha destacado el valor de la democracia española como proyecto de vida que ha permitido el mayor grado de protección de los derechos y libertades, de desarrollo económico y social y de descentralización política de las autonomías.

Vox

Vox ha reaccionado al discurso navideño del rey reproduciendo una frase literal del discurso del monarca en la que ha dicho que “España seguirá adelante” consciente de su realidad histórica como nación.

Alfonso Rueda

Alfonso Rueda (PP), presidente de la Xunta de Galicia: “Unidad, armonía y respeto. Las palabras de Su Majestad son un llamado a superar la división y defender el marco constitucional que condujo a la democracia plena. Un mensaje a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. Galicia seguirá siendo fiel a la Constitución”.

Ayuso

Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid: ““Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad”. El Rey advierte que fuera del respeto a la Carta Magna “no hay democracia ni convivencia posibles”.

Moreno: Siempre se podrá contar con Andalucía para que no se instale la discordia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha alabado el mensaje de Navidad del rey y ha asegurado que “siempre se podrá contar con Andalucía para que la discordia no se instale entre nosotros”.

En la red social X (antes Twitter), Moreno se ha mostrado “orgulloso” del mensaje navideño de Felipe VI y ha señalado que comparte su “reivindicación de la Constitución”.

“Siempre se podrá contar con Andalucía para que la discordia no se instale entre nosotros. A España la hacemos todos”, concluye el presidente de la Junta.