Álvarez recuerda que el ERA tiene más plantilla de la que exige la Ley de Dependencia

Oviedo (EFE).- La plantilla del organismo autónomo del Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), integrada por 2.200 personas tras crecer en 688 desde 2019, con lo que la ratio de profesionales -0,45 por cada uno de los 3.073 usuarios- supera la exigida en el Sistema de Atención a la Dependencia, según la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.

Álvarez ha dado estos datos durante su comparecencia ante la comisión correspondiente de la Junta General a petición del PP para informar de la situación del ERA, cuyo comité de empresa permanece encerrado en la sede de la gerencia del organismo desde hace once días para reclamar el pago de un complemento de peligrosidad y que se haga efectiva la subida de mínimos de plantilla.

La titular de Derechos Sociales, que ha defendido la voluntad de diálogo mostrada por el Ejecutivo para superar el conflicto, ha incidido en que ese plus de peligrosidad fue descartado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el conflicto colectivo planteado por los sindicatos al considerar que, aunque algunos usuarios tengan conductas agresivas, son casos “esporádicos y no generalizados”.

“Las personas a las que atendemos no son personas peligrosas. Se dan episodios como en la vida cotidiana pero no aceptamos que se estigmatice el cuidado como peligroso o penoso y mucho menos criminalizar” al colectivo de usuarios de las residencias, ha subrayado la consejera antes de apelar al diálogo “sosegado y sereno” con el comité de empresa.

Álvarez ha incidido en que el mayor desafío al que se enfrenta el ERA es “mejorar la gestión” que pasa, a su juicio, por reforzar los servicios centrales, que ahora solo cuentan con una plantilla de nueve personas, con el objetivo de permitir una tramitación contable más ágil que se traduzca “en traduce en poner la gestión al servicio de las personas y no al revés como ahora sucede”.

El gasto de personal subió en 14 millones desde 2019

Según la consejera, la incorporación de 500 trabajadores este año -que unida al desarrollo de la nuestra estrategia de cuidados permitirá que en 2024 “el ERA ya no sea lo que era”- supone un salto cualitativo “más que relevante” que ha permitido “elevar la calidad del empleo” y ha incidido en que el gasto de personal ha crecido desde 2019 en más de 14 millones.

“Si eso no es compromiso con los trabajadores, apaga y vámonos”, ha subrayado tras recordar que esa subida ha permitido consolidar el complemento de 50 euros vinculado a implantación del modelo de cuidados de larga duración pactado en 2022, que se suma a otros ya reconocidos como los de penosidad, turnicidad o complemento de auxiliares de enfermería y carrera horizontal.

Esas mejoras, ha apuntado Álvarez, “marcan la diferencia” tanto la calidad del empleo como en las retribuciones dado que la diferencia salarial entre las auxiliares de enfermería del ERA y las del sector privado se sitúa actualmente a 780 euros mensuales.

Además, ha recordado el incremento a un ritmo “sin precedentes” del aumento de la población mayor en Asturias -un 8,2 % más (22.500) a cuatro años vista- lo que generará un crecimiento importante de la presión sobre el sistema de dependencia en término de solicitudes y de personas con derecho reconocido lo que llevará aparejado un incremento de la inversión.

Así, ha incidido en que el gasto actual por persona atendida es de unos 9.000 euros al año, pero que en 2030 el presupuesto asociado al Sistema para la Autonomía será de más de 400 millones, un 40 % más que en la actualidad (116 millones más).

La oposición apoya a los sindicatos del ERA

Para la portavoz del PP, Beatriz Polledo, que ha mostrado un apoyo “cerrado y claro” a las reivindicaciones de los sindicatos, el ERA vive “un conflicto continuo” desde la anterior legislatura por la “incapacidad contrastada” del Gobierno y mejorar su gestión es cuestión “de voluntad política y de prioridades” dado que recursos hay igual que los hubo para aumentar la estructura del Ejecutivo.

Polledo, tras subrayar que las agresiones a trabajadores de las residencias están contabilizadas “y crecen cada día”, ha defendido la necesidad de incorporar más enfermeras, psicólogos o psiquiatras a la plantilla del ERA, cuya mejora, ha advertido, fue uno de los acuerdos ofertados por el PP al Gobierno y a los que, ha apuntado, el Ejecutivo no ha dado respuesta.

Por su parte, el diputado de IU-CA, Xabel Vegas, ha considerado que hay margen para el acuerdo entre Gobierno y sindicatos si ambas partes hacen un esfuerzo y ha advertido a la consejera, de la que ha reclamado “un plus de empatía” con la plantilla del ERA, de que la actual situación sólo beneficia “a quienes la quieren instrumentalizar políticamente como el PP”.

Además, la parlamentaria de Podemos, Covadonga Tomé, ha advertido de que las agresiones “existen” y que, “sin estigmatizar a los residentes y mucho menos a las personas que los cuidan”, no existe otra respuesta que no sea pagar “todos los complementos a los que tienen derecho” mientras que para la diputada de Vox Sara Álvarez el ERA vive en un bucle en el que afronta “siempre los mismos problemas y siempre sin soluciones” que el Gobierno no tiene voluntad de solucionar. EFE