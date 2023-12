Carpetazo al intercambiador de Gijón. Foro apoyará el presupuesto

Oviedo (EFE).- Foro apoyará finalmente el proyecto de ley de presupuestos del Principado para 2024 tras llegar a un acuerdo in extremis para retirar la partida de 2,5 millones de euros y dar “carpetazo” al proyecto de intercambiador de transportes de El Humedal, en Gijón, que finalmente no se llevará a cabo.

Los presupuestos, que ascienden a más de 6.348 millones de euros, un 6,3 por ciento más que el actual, quedarán así finalmente aprobados con el apoyo de socialistas, IU-Convocatoria por Asturias y de los dos diputados que integran el Grupo Mixto: la diputada electa por Podemos, Covadonga Tomé, y el secretario general de Foro, Adrián Pumares.

Éste último ha reconocido que la balanza se inclinó hoy hacia el sí tras conseguir el apoyo de socialistas e IU -el PP se abstuvo y Vox votó en contra- a la enmienda parcial que había presentado en solitario para que los fondos europeos que se iban a destinar al intercambiador de transportes al aire libre de El Humedal se destinen a otros proyectos de movilidad.

“Contar con una partida tan importante para un proyecto lesivo para Gijón y Asturias hubiese hecho muy difícil el voto favorable de Foro”, ha señalado Pumares en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la presidenta del partido y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Finalmente, esta enmienda se ha incorporado al proyecto de ley de presupuestos junto a las otras 37 que habían presentado de forma conjunta los dos grupos que sustentan al Gobierno y los diputados del Grupo Mixto con lo que en el debate presupuestario de mañana sólo se debatirán y votarán las 168 que han reservado los populares.

Para Pumares, aunque no son los presupuestos que hubiese defendido Foro, sí que dan pasos que justifican su apoyo, y más cuando han conseguido que se dé “carpetazo” al intercambiador, que se incluya una partida para que se inicien los estudios para el desdoblamiento Corredor del Nalón o que las deducciones fiscales tengan carácter retroactivo.

Pasos en la buena dirección

Son “pasos en la buena dirección” que se suman a los cambios introducidos para rebajar el impuesto de donaciones, aumentar las bonificaciones fiscales en favor de la natalidad o reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales.

Además, con su apoyo a las cuentas autonómicas dan por cumplido su “compromiso de que la gobernabilidad de Asturias no caiga en los extremos” y han conseguido, según ha subrayado Pumares “ser muy influyentes pese a no ser decisivos” ya que su voto no era necesario para que saliesen adelante las cuentas autonómicas.

Moriyón ha incidido en que Foro no se plantea “el no por el no” y que en política de lo que se trata es de influir en el Gobiern “para que las cosas cambien a mejor”, algo que, en su opinión, ha conseguido el diputado de Foro eliminando la partida destinada al intercambiador de El Humedal, “que generó rechazo entre vecinos y comerciales desde que se conoció”.

“En Gijón el asunto principal es tener cuanto antes una estación intermodal, no cabe otra cosa y en eso trabaja el ayuntamiento de Gijón porque no se puede aceptar un intercambiador que sustituya a esta estacióN”, ha subryado la alcaldesa.

Con el acuerdo de última hora sobre el intercambiador de El Humedal, las 38 enmiendas parciales incorporadas al proyecto de ley de presupuestos moverán partidas por un importe de algo más de 3,6 millones de euros, el 0,05 por ciento de los 6.348 millones de euros de un presupuesto que entrará en vigor el 1 de enero. EFE