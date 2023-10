Ancelotti admite mudar estilo de jogo do Real Madrid para próxima temporada

Los Angeles (EFE).- O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, deixou nesta sexta-feira as portas abertas para que o clube mude seu “estilo” e “sistema” nesta nova temporada para se adaptar da melhor maneira às características de seu elenco.

“Pode ser que este ano jogaremos um sistema diferente, tendo em conta o que temos feito, os sistemas que temos utilizado nos últimos anos e que nos deram grande sucesso e que não devemos esquecer”, refletiu durante entrevista coletiva virtual sobre a excursão que o Real fará pelos Estados Unidos, sob o nome de Soccer Champions Tour.

“Mas temos que tentar encontrar um novo estilo. Vamos tentar especialmente na turnê (EUA), que é um momento importante na pré-temporada”, acrescentou.

O treinador explicou que, ao longo dos anos, aprendeu que “adaptar-se aos jogadores” é melhor para um treinador do que tentar impor um sistema à força.

“Os jogadores têm de se sentir confortáveis ​​no sistema que jogam”, afirmou.

O Real Madrid voltará aos EUA para disputar quatro amistosos: em 23 de julho contra o Milan no Rose Bowl (Califórnia), em 26 de julho contra o Manchester United no NRG Stadium (Texas), em 29 de julho contra Barcelona no AT&T Stadium (Texas) e no dia 2 de agosto contra a Juventus no Camping World Stadium (Flórida).

O ponto alto desta passagem pelos EUA será o clássico contra o Barcelona, ​​no qual a equipe do Real Madrid buscará a “revanche” após ter sido derrotado no ano passado por 1 a 0 no duelo disputado em Las Vegas.

“Clássico é clássico em qualquer lugar que você vá jogar. Não existe um amistoso entre Real Madrid e Barcelona. Todo mundo sabe que são partidas espetaculares. Sempre foram porque a rivalidade é muito grande”, argumentou Ancelotti.

“Já o vimos no ano passado em um ambiente fantástico. Acho que este ano vai ser assim. É sempre assim. É um jogo difícil, complicado, mas é claro que todos gostam de jogar (um clássico). Não há um amistoso entre Barcelona e Real Madrid e nunca haverá”, acrescentou.

Sobre Jude Bellingham, a principal contratação do Real Madrid para esta nova temporada, Ancelotti destacou que está “se adaptando bem” e que está “trabalhando muito”.

“Ele teve um pequeno problema durante as férias, ele veio com um pequeno problema no joelho. Mas agora ele está bem e vai jogar esta turnê”, disse.

Por fim, o técnico do Real Madrid destacou o crescimento do futebol nos Estados Unidos e garantiu que a chegada de Lionel Messi à MLS para defender o Inter Miami “vai ajudar a melhorar” a situação da modalidade no país. EFE