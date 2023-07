Barcelona nega qualquer contato com PSG para contratar Mbappé

Barcelona (EFE).- O Barcelona negou, nesta segunda-feira, manter qualquer contato com o Paris Saint Germain para a contratação de Kylian Mbappé, conforme publicado pelo jornal francês “L’Équipe”, que afirma que o clube parisiense estaria disposto a vender o atacante ao clube catalão.

Segundo o jornal, os dirigentes de Barça e PSG teriam agendado uma reunião via telefone nesta segunda para discutir a transferência de Mbappé, mas fontes do clube espanhol desmentiram a notícia à Agência EFE.

De fato, o clube espanhol se mostrou surpreso com a notícia, que considera uma manobra do PSG para despistar enquanto pondera várias opções no mercado ou para pressionar o Real Madrid, que nunca escondeu seu interesse na contratação do jogador.

Segundo informações do “L’Équipe”, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, está oferecendo 300 milhões de euros por Mbappé, uma oferta recorde que o PSG estaria disposto a aceitar se o atacante francês concordasse em sair.

Mas os franceses também estão abertos – diz o jornal – a outras opções para transferir seu principal jogador, que ficou de fora da excursão do PSG por Japão e Coreia do Sul, uma forma de colocar mais pressão em seu futuro.

O atacante continua no novo centro de treinamento do PSG, em Poissy, nos arredores de Paris, junto com os demais descartados da turnê asiática.

Uma forma da diretoria do clube parisiense para pressioná-lo para que ele prorrogue seu contrato por mais um ano, até junho de 2025 antes de 31 de julho, ou saia na atual janela de transferência.

O PSG procura assim evitar que Mbappé, o seu principal jogador, saia livre no final de 2024, já que o atacante afirmou que seria sua decisão, o que implicaria que ficaria livre para assinar com outros clubes quando estiver faltando seis meses para o fim do contrato. EFE