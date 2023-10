Fifa suspende Luis Rubiales, ex-presidente da RFEF, por 3 anos

Madri (EFE).- A Comissão Disciplinar da Fifa suspendeu por três anos Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), de todas as atividades relacionadas ao futebol a nível nacional e internacional, entendendo que ele violou o artigo 13 do código do órgão, informou nesta segunda-feira o órgão máximo do futebol mundial.

Esta comissão resolve assim o processo disciplinar aberto contra Luis Rubiales em 24 de agosto, após os fatos ocorridos depois da final da Copa do Mundo feminina disputada na Austrália e Nova Zelândia, em que a Espanha foi campeã superando a Inglaterra na final.

O ex-dirigente tocou em seus órgãos genitais no camarote e mais tarde, durante a cerimônia de premiação, beijou sem consentimento a jogadora espanhola Jenni Hermoso na boca.

Em um primeiro momento, Rubiales foi suspenso provisoriamente por um período de 90 dias e hoje recebeu a notificação da decisão da Comissão Disciplinar de sancioná-lo por três anos.

O ex-presidente da RFEF, no dia seguinte à suspensão provisória, recusou-se categoricamente a renunciar durante a Assembleia do órgão federativo e reiterou que o beijo foi consensual, o que foi negado pela atleta e que causou as jogadoras espanholas se negarem a defender a seleção “se continuarem os atuais dirigentes”.

Finalmente, em 6 de setembro, Jenni Hermoso denunciou Rubiales ao Ministério Público do Tribunal Nacional pelo beijo e apresentou queixa contra o ex-presidente, que anunciou definitivamente sua renúncia quatro dias depois em comunicado publicado em sua conta na rede social X, ex-Twitter.

A Fifa especifica que, de acordo com as disposições existentes no seu Código Disciplinar, Rubiales tem dez dias para “solicitar uma decisão fundamentada que, se solicitada, será posteriormente publicada em legal.fifa.com”, e que a decisão está sujeita a recurso perante o Comitê de Apelações.

O órgão máximo do futebol mundial acrescenta que “reitera seu compromisso absoluto em respeitar e proteger a integridade de todas as pessoas e em garantir que as regras básicas de conduta decente sejam respeitadas”. EFE