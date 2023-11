Justiça espanhola volta a negar pedido de liberdade provisória de Daniel Alves

Barcelona (EFE).- A Justiça da Espanha voltou a negar nesta segunda-feira a liberdade provisória solicitada por Daniel Alves, acusado de agredir sexualmente uma jovem em uma discoteca no último mês de dezembro, uma vez que persiste o risco de fuga, agravado agora pela proximidade do julgamento.

Esta é a terceira vez que o Tribunal de Barcelona rejeita os recursos do jogador brasileiro contra a ordem de prisão emitida pela juíza de instrução que o mandou para o centro penitenciário Brians 2, onde está detido desde 20 de janeiro.

Neste último despacho, contra o qual cabe recurso no prazo de três dias, a sala 21 do Tribunal de Barcelona nega o pedido de liberdade feito por Daniel Alves no dia 7 de novembro e mantém o jogador em prisão provisória, comunicada e sem fiança.

O Tribunal de Barcelona argumenta neste despacho, contrariando os critérios apresentados pela defesa do brasileiro, que o risco de fuga persiste, uma vez que as circunstâncias não mudaram.

Pelo contrário, segundo o tribunal, na medida em que foi determinada a abertura de um julgamento oral contra Daniel Alves, o Ministério Público já apresentou acusação – pela qual pede nove anos de prisão – e, dada a proximidade da sua realização, isso “só aumenta o risco de fuga”.

“Nenhuma das medidas alternativas” propostas pela defesa do jogador “poderia afastar o risco de fuga”, de forma que “apenas a prisão preventiva pode evitar esse risco”, sustenta o despacho.

O tribunal também rechaçou as supostas raízes com a Espanha que o ex-jogador do Barcelona alegou depois de ter levado os seus filhos para o país europeu.

Neste sentido, o despacho recorda que a terceira sala do Tribunal de Barcelona, ​​em uma resolução anterior, já tinha defendido que levar os seus filhos para Espanha parecia uma decisão tomada ‘ad hoc’.

Tanto o Ministério Público como a acusação particular que representa a vítima opuseram-se mais uma vez à libertação de Daniel Alves. EFE