Edinho, filho de Pelé, diz que Rei “falou de futebol até os últimos momentos”

Carlos Meneses

Santos (EFE).- Edinho, o primeiro filho homem de Pelé, confessou que está emocionalmente ligado ao dia 29 de dezembro de 2022, data em que o Rei morreu de câncer em São Paulo, e diz que se lembra de ter conversado sobre futebol com o pai “até seus últimos momentos” e agora pretende “perpetuar seu legado” para sempre.

O ex-goleiro e agora técnico mal teve tempo para ficar de luto em meio a homenagens, entrevistas e trâmites burocráticos para acertar a distribuição da herança deixada por Pelé.

Às vésperas do primeiro aniversário da morte do mais universal brasileiro de todos os tempos, Edinho recebeu a Agência EFE na mesma sala do Museu Pelé, na cidade de Santos, onde o eterno craque recebia visitas e se reunia com antigos companheiros de gramados.

“Parece que foi ontem. Eu vivo emocionalmente aquele momento. O sentimento é o mesmo: sinto muita falta dele”, afirmou.

Segundo Edinho, 2023 foi um ano de “muita reflexão” sobre o pai, algo que o ajudou a tomar consciência da “responsabilidade” que impôs a si mesmo para “perpetuar” o legado do eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira.

“A história de Pelé é eterna e será contada pela eternidade, sem dúvida. Sentimos falta do homem, mas seu legado parece ser eterno agora” e devemos aproveitá-lo “para ajudar as pessoas” por meio de “projetos sociais”, comentou.

Edson vs. Pelé

Hoje com 53 anos, o filho de Pelé pensa em cada palavra ao traçar um retrato de como era Edson Arantes do Nascimento.

Ele destaca a “autenticidade”, a “humanidade”, a “coragem” e a capacidade do pai para conciliar ser o Rei do Futebol e “uma das pessoas mais famosas do mundo” sendo “um homem simples com os pés no chão”.

Mas Pelé tinha várias faces e, para suportar o peso da fama, desenvolveu um mecanismo psicológico, segundo filho, que lhe permitiu separar “o homem Edson e a marca Pelé”.

“Na intimidade, ele era ainda mais sensível e vulnerável do que se imagina. Tinha uma voz grave, era um grande jogador de futebol, massacrava seus adversários, mas era uma pessoa doce e boa que tinha medo de baratas. Ele não era um bom pai na prática, mas hoje eu entendo isso muito bem. Depois, ele foi”, contou Edinho, fruto do relacionamento do atacante com Rosemeri dos Reis Cholbi, a primeira esposa de Pelé.

O casal se separou quando Edinho tinha sete anos de idade. Três anos antes, eles se mudaram para Nova York, porque Pelé havia assinado contrato com o Cosmos.

Após a separação, o filho não morou com o pai até perto dos 20 anos, quando voltou ao Brasil e iniciou a carreira de goleiro no Santos.

“Isso nos aproximou muito. Foi a partir daí que nosso relacionamento começou e ele se tornou um ótimo pai. Ele se sentia decepcionado por causa da distância”, explicou.

Edinho, que no final da carreira esportiva se envolveu em problemas judiciais relacionados a tráfico de drogas, fala da ausência de uma figura paterna durante sua juventude com resignação.

“Eu, simplesmente, tive que dividir meu pai com o mundo”, ressaltou.

Futebol até o fim

Posteriormente, ambos acabaram construindo um relacionamento “incrível”, “100% voltado para o futebol” e que “durou até o último dia”.

“Imagine ter o privilégio de conversar sobre futebol com o Rei e ser seu confidente. Eram discussões muito ricas quando ele trazia sua experiência. Falávamos sobre a evolução do jogo. Muitas vezes ele me fazia perguntas sobre táticas. Sinto muita falta desses momentos”, acrescentou.

Na última década, quando Pelé começou a perder a mobilidade e sua saúde começou a se deteriorar, as datas importantes passaram a reunir toda a família.

Pelé passou seu último Natal em um hospital particular de São Paulo, cercado pela esposa, Márcia Aoki, pelos filhos e netos. Poucos dias depois, morreu de falência de múltipla de órgãos devido a um câncer de cólon, aos 82 anos.

“Ele falou sobre futebol até seus últimos momentos”, disse Edinho.

Os herdeiros do Rei passaram este Natal separados, mas prometeram fazer uma chamada de vídeo conjunta no dia 29 de dezembro.

“Quanto mais estivermos juntos, mais a relação entre nós se manterá viva”, comentou Edinho. EFE