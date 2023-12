Vitor Roque desembarca na Espanha e fará 1º treino no Barcelona na sexta-feira

Barcelona (EFE) – O atacante Vitor Roque desembarcou nesta quarta-feira na Espanha e vai participar de seu primeiro treino pelo novo clube, o Barcelona, na sexta-feira.

O jogador, de 18 anos e que deixou o Athletico-PR, chegou à cidade de Barcelona no início da manhã, acompanhado de familiares.

O clube catalão confirmou o desembarque do brasileiro postando uma breve mensagem nas redes sociais acompanhada de uma foto dele dentro do veículo que o buscou no aeroporto El Prat, na qual o atacante aparece sorridente.

Roque, que assinou um contrato válido por oito temporadas e tem uma cláusula de compra de 500 milhões de euros, deveria chegar ao Barça no meio do ano, a princípio. No entanto, a falta de gols da equipe e a lesão de Gavi anteciparam sua apresentação em seis meses.

O brasileiro conhecerá os novos companheiros de equipe em um treino na sexta-feira e, no dia seguinte, terá seu primeiro contato com a torcida em um treino aberto no Estádio Johan Cruyff.

Vitor Roque poderá fazer sua estreia no primeiro jogo do Barcelona em 2024 em 4 de janeiro, pelo Campeonato Espanhol, contra o Las Palmas, fora de casa, no estádio Gran Canaria. EFE