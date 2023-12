Vitor Roque revela “muita vontade de jogar” com Lewandowski no Barcelona

Barcelona (EFE).- O atacante Vitor Roque, novo reforço do Barcelona, não escondeu sua ansiedade para jogar ao lado do polonês Robert Lewandowski, o centroavante de referência da equipe comandada por Xavi Hernández.

“Todos são muito bons, mas tenho muita vontade de jogar com Lewandowski. E, claro, com Raphinha também. Vou realizar um sonho”, disse o brasileiro em entrevista divulgada nesta sexta-feira pelo site oficial do clube catalão.

O ex-atacante do Athletico Paranaense, que assinou contrato de oito anos com o Barça e tem uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, revelou que seu compatriota Raphinha lhe contou “maravilhas” sobre seu novo time.

“Ele me disse que é um clube fantástico, perfeito, com todas as facilidades para aprender e trabalhar”, comentou.

“Ganhar a Liga dos Campeões seria o meu maior sonho”, acrescentou Vitor Roque, que também disse estar “muito ansioso para fazer as coisas bem e ganhar o máximo possível com o Barça”.

O atacante brasileiro, que nesta tarde terá o primeiro treino com os novos companheiros, garantiu ainda que sempre torceu pelo Barcelona e está feliz por ter conseguido realizar o seu sonho de infância.

“Era minha única opção. É o melhor clube do mundo e sempre foi meu sonho jogar aqui. Grandes ídolos como Romário e Neymar também passaram por esse time, que marcou história. Será um prazer defender essa camisa”, destacou Vitor Roque, que, apesar da juventude, não pensa na pressão que sentirá ao vestir a camisa do Barça.

“Estou tranquilo. Tento não pensar muito, não ir mais longe. Só quero ajudar o clube o máximo que puder para conquistar o máximo de títulos possíveis”, completou. EFE