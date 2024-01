Vitor Roque diz estar realizando “um sonho de criança” ao ser apresentado no Barcelona

Sant Joan Despí (EFE).- O atacante brasileiro Vitor Roque disse nesta sexta-feira, durante sua apresentação oficial como jogador do Barcelona, que ter estreado pelo time catalão foi “a realização de um sonho que tinha desde criança”.

Ele participou ontem de 13 minutos da vitória por 2 a 1 sobre o Las Palmas pelo Campeonato Espanhol. O jogador iniciou entre os reservas, mas conseguiu mostrar sua capacidade de desmarcação e autoconfiança.

Vitor Roque começou o dia de hoje com a assinatura do contrato que o unirá ao Barça até 30 de junho de 2031, em um ato privado nas instalações da Cidade Desportiva Joan Gamper.

Posteriormente, a apresentação foi feita no gramado do CT, sem possibilidade de perguntas da mídia. Na ausência do presidente do Barcelona, Joan Laporta, Vitor Roque entrou em campo acompanhado pelo vice-presidente, Rafa Yuste, enquanto tocava o hino do clube.

Em seguida, ambos posaram para a imprensa durante a assinatura simbólica do contrato e segurando a camisa do atacante, com o número 19, ao lado do brasileiro Deco, diretor esportivo do clube, Vitor Roque também assinou uma tela com sua imagem que será leiloada pela fundação do clube.

Yuste foi o primeiro a tomar a palavra para afirmar que “os jogadores brasileiros representam, além de qualidade e magia, um sorriso” na história do Barça. “Vitor Roque tem o que falta neste mundo, um sorriso e uma atitude positiva. É um menino de família”, acrescentou.

O dirigente parafraseou o técnico Xavi Hernández ao definir o jovem atacante como “uma fera competitiva”. “Tem 18 anos, mas parece que é muito mais velho. Tem experiência e coragem”, concluiu Yuste, que atribuiu o mérito da contratação a Deco, pela sua “capacidade de negociação”, “intuição” e “conhecimento do mercado internacional”.

Depois chegou a vez da estrela do dia, Vitor Roque, que admitiu ter dormido somente por quatro horas após a estreia de ontem, uma experiência que para ele foi “um sonho que tinha desde pequeno”.

O atacante explicou que, antes da estreia, Xavi recomendou para “ter calma” e se concentrar em “jogar”, e explicou ainda que todos os jogadores da equipe o receberam “muito bem”.

Vitor Roque é o 47º brasileiro na história do Barça e o 15º atacante. A década de 1990 do século passado foi uma época de ouro para os artilheiros do Brasil no Camp Nou, com o aparecimento de Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Romário.

Na última década chegaram Neymar, Malcom e Raphinha. Neymar, que marcou 105 gols em 186 partidas oficiais, fez parte de um dos melhores atacantes da história do futebol ao lado de Luis Suárez e Leo Messi.

Malcom disputou uma temporada (2018-19) em que marcou quatro gols, enquanto Raphinha era, até a chegada de Vitor Roque, o único brasileiro no time de Xavi. O ponta tem até o momento 10 gols e 12 assistências pelo time catalão. EFE