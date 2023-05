Segurança é reforçada nas casas de Neymar e Messi após protestos

Paris (EFE).- As residências de Neymar, do argentino Lionel Messi e do italiano Marco Verratti ganharam um reforço de agentes de segurança após os protestos feitos por centenas de torcedores do Paris Saint-Germain em frente à sede administrativa do clube.

A imprensa francesa noticiou nesta quinta-feira que o PSG tomou esta medida depois que torcedores se concentraram em frente à mansão de Neymar em Bougival, a oeste de Paris, para pedir a saída do brasileiro do clube francês.

Nesta manhã, o clube presidido pelo catariano Nasser Al-Khelaïfi condenou “da maneira mais firme os atos intoleráveis e insultantes de um pequeno grupo de indivíduos” e, em comunicado, ofereceu apoio aos jogadores diante do que descreveu como atitudes “vergonhosas”.

Além das preocupações com a casa de Neymar, o clube também está atento à residência de Messi, que mora em Neuilly-sur-Seine, e ao centro de treinamento de Camp des Loges, a oeste de Paris.

Na quarta-feira, cerca de 300 torcedores convocados pela torcida organizada radical CUP protestaram em frente aos portões da sede administrativa do PSG, em Boulogne-Billancourt, no sudoeste de Paris.

“Estamos fartos de mercenários: fora, Messi”, foram alguns dos gritos ouvidos.

Os manifestantes exigiram também a renúncia de Al-Khelaifi, que, durante os seus 11 anos no clube, contratou muitas estrelas com os milhões investidos pelo Catar.

A manifestação coincidiu com a dura suspensão de duas semanas imposta a Messi, que, segundo o clube, viajou na segunda-feira à Arábia Saudita para promover o país como destino turístico sem pedir autorização, um dia depois da derrota do PSG por 3 a 1 para o Lorient. EFE