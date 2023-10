Princesa Leonor pronuncia juramento que a legitima como futura rainha da Espanha

Madri (EFE).- A princesa Leonor prestou juramento de fidelidade à Constituição espanhola nesta terça-feira, no dia em que completa 18 anos, a idade da maioridade na Espanha, o que a legitima como futura rainha.

Leonor de Borbón prestou juramento de fidelidade à Constituição e de lealdade ao rei, seu pai, Felipe VI, em ato solene perante as Cortes Gerais, no Parlamento espanhol.

A herdeira do trono esteve acompanhada pelos seus pais, Felipe VI e a rainha Letizia, e pela sua irmã, a infanta Sofía.

A família real fez o percurso entre a sua residência na capital espanhola, o Palácio da Zarzuela, e o Congresso dos Deputados, que recebeu o evento em sessão conjunta com o Senado, no centro de Madri, em vários Rolls-Royces históricos escoltados pela Guarda Real.

Depois, foram recebidos pelo presidente interino do governo espanhol, Pedro Sánchez, para ouvir o hino nacional. Na sequência, o rei, na qualidade de chefe de Estado, passou em revista por um batalhão de honra das Forças Armadas e da Guarda Civil espanholas.

Leonor de Borbón frequenta atualmente uma academia militar na Espanha, onde o seu pai se formou.

A família real, acompanhada por autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, foi recebida com aplausos ao entrar no plenário do Congresso espanhol.

A presidente do Congresso, Francina Armengol, considerou o evento “histórico” e descreveu a princesa como “uma digna representante deste país moderno, aberto ao mundo, uma mulher jovem, próxima da maioria da sua geração”.

Depois de prestar juramento, consagrado no artigo 61º da Constituição espanhola, Leonor de Bordón foi longamente aplaudida.

Com este juramento, Leonor de Borbón fica legitimada a substituir o pai em caso de morte, abdicação ou incapacidade, sem necessidade de regência, simbolizando assim a continuidade dinástica.

O juramento tem um roteiro muito semelhante ao do então príncipe Felipe, em 1986.

O pai de Felipe VI e avô da princesa, o rei emérito Juan Carlos I, que reside fora da Espanha, e a rainha emérita Sofía não assistiram aos atos institucionais.

Os eventos previstos para o dia incluem uma recepção às autoridades e a uma representação da sociedade no Palácio Real de Madri, onde a herdeira da coroa espanhola fará o seu primeiro discurso após o juramento, e uma celebração familiar no Palácio de El Pardo, na capital espanhola, onde se espera a presença dos avós. EFE