Vinícius Júnior renova com o Real Madrid até 2027

Madri (EFE).- O atacante brasileiro Vinícius Júnior prolongou seu contrato com o Real Madrid até 30 de junho de 2027, informou nesta terça-feira o clube espanhol em um comunicado.

Vini Jr. chegou ao Santiago Bernabéu com apenas 18 anos, em julho de 2018. Ele começou jogando pelo Real Madrid Castilla, estreando em agosto do mesmo ano, mas rapidamente conquistou seu lugar no time principal, onde se tornou uma das grandes referências ofensivas.

No total, em seis temporadas disputou 235 jogos, nos quais marcou 63 gols e conquistou nove títulos, uma Liga dos Campeões da Europa, dois Mundiais de Clubes, uma Supertaça Europeia, dois Espanhóis, uma Copa do Rei e duas Supercopa da Espanha.

Tornou-se figura indiscutível e uma das grandes referências do Real pela sua capacidade de desequilibrar na ponta esquerda, embora nesta temporada, com a mudança da equipe de Carlo Ancelotti, esteja atuando mais pelo centro.

O brasileiro foi o autor do gol da vitória do título da Champions conquistado pelo Real na temporada 2021-2022 e considerado o melhor jogador do Mundial de Clubes de 2022, vencido também pelo clube espanhol.

A notícia da prorrogação de seu contrato, que expirava em 2024, é divulgada um dia após Vini ter recebido o Prêmio Sócrates, durante a cerimônia da Bola de Ouro da revista “France Football”, realizada em Paris, por seu trabalho social em favor da educação de crianças e adolescentes em algumas escolas públicas do Brasil e pela sua luta contra o racismo. EFE