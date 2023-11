Lula afirma que Argentina precisa de presidente que “goste da democracia”

Brasília (EFE).- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que é necessário que o próximo presidente da Argentina apoie o Mercosul e a democracia, às vésperas das eleições de domingo no país vizinho, que colocarão frente a frente o peronista Sergio Massa e o ultralibertário Javier Milei.

Lula pediu aos argentinos que lembrem que “o Brasil precisa da Argentina e a Argentina precisa do Brasil”, devido aos fortes laços comerciais entre os dois países e ao potencial para “crescer juntos”.

“Para isso é preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeita as instituições, que goste do Mercosul, que goste da América do Sul e que pensa na criação de um bloco importante”, disse o presidente durante sua live semanal, transmitida pelo canal oficial do governo brasileiro nas redes sociais.

A manutenção de um bloco de países sul-americanos é necessária, segundo Lula, para negociar acordos comerciais com a China, a União Europeia e os Estados Unidos.

“Eu só queria pedir para o povo argentino na hora de votar, pense na Argentina. É soberano o voto de vocês, mas pense um pouco no tipo de América do Sul que você quer criar, de América Latina que você quer criar e de Mercosul que você quer criar. Juntos, nós seremos fortes. Separados, nós somos fracos”, acrescentou, sem citar o nome dos candidatos.

Durante a live, Lula evitou declarar apoio a um dos candidatos, mas integrantes do governo brasileiro, no entanto, não escondem sua preferência pelo candidato de centro-esquerda Sergio Massa.

Milei já criticou Lula diversas vezes, chamando-o de “comunista” e “corrupto”, e garantiu que não se reunirá com o presidente brasileiro caso seja eleito.

Além disso, o ultralibertário propôs retirar a Argentina do Mercosul e no debate presidencial do último domingo declarou-se contra a intervenção estatal nas relações comerciais.

Massa criticou seu rival durante o debate por sua posição sobre o governo brasileiro e o Mercosul, afirmando que colocava em risco milhões de empregos que dependem das exportações para o Brasil, principal parceiro comercial da Argentina.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Lula reuniu-se diversas vezes com o atual presidente argentino, Alberto Fernández, que é do mesmo campo político de Massa e com quem tem demonstrado boa harmonia. EFE