Putin aborda guerras no Oriente Médio e na Ucrânia com líder dos Emirados Árabes Unidos

Cairo/Moscou (EFE).- O presidente da Rússia, Vladimir Putin, iniciou nesta quarta-feira uma visita oficial aos Emirados Árabes Unidos (EAU), a primeira ao Golfo desde 2019, e que será seguida de outra à Arábia Saudita.

A agência de notícias oficial emiratense “WAM” informou que Putin “foi recebido pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed”.

Putin se mostrou disposto a abordar o conflito no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia no início da reunião com o líder emiratense.

“É claro que discutiremos com vocês a situação nos pontos críticos, principalmente no conflito árabe-israelense. E, sem dúvida, irei informá-los sobre a situação em torno da crise ucraniana”, destacou.

Putin frisou que “os Emirados dão uma enorme contribuição para a estabilidade da situação no mundo” e ressaltou que, graças a Zayed, as relações bilaterais atingiram “um nível elevado sem precedentes” na história.

“De fato, os Emirados são o principal parceiro comercial da Rússia no mundo árabe”, comentou, lembrando que o volume de comércio aumentou 68% em 2022.

Por fim, salientou que, além de projetos ambiciosos nos setores do petróleo e do gás, ambos os países cooperam no âmbito da Opep+.

Por sua vez, o Kremlin afirmou que o avião de Putin foi escoltado por quatro caças russos durante o voo que o levou aos Emirados Árabes Unidos.

“Durante o voo e até à aterrissagem do avião presidencial em Abu Dhabi, o chefe de Estado foi escoltado por quatro caças Su-35 C da Força Aérea russa”, disse aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a agência de notícias russa “Interfax”.

Em um gesto com poucos precedentes, já que o Kremlin não costuma divulgar esses detalhes, Peskov especificou que os aviões de combate estavam equipados “com armas de diferentes tipos”.

“Para a escolta aérea do avião presidencial foram recebidas autorizações especiais dos Estados através de cujo território foi realizado o voo. Agradecemos aos países pela sua cooperação”, acrescentou.

No próximo mês de janeiro, tanto a Arábia Saudita como os Emirados Árabes Unidos passarão a integrar, juntamente com outros países, o grupo BRICS, originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A última visita do presidente russo aos dois países árabes ocorreu antes da pandemia do coronavírus, em outubro de 2019, um ano depois de o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, ter visitado a Rússia por ocasião da abertura da Copa do Mundo de 2018.

Esta viagem ao exterior é a terceira que Putin realiza em 2023, depois que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de detenção contra o presidente russo por supostos crimes de guerra na Ucrânia. EFE