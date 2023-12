Mais de 12 mil explosivos foram lançados contra Faixa de Gaza em dois meses, reporta ONG

Genebra (EFE).- Mais de 12 mil artefatos explosivos pesando entre 150 e 1.000 quilos foram lançados na Faixa de Gaza desde o início das hostilidades em 7 de outubro, informou nesta segunda-feira a organização não governamental Handicap International, que defende as vítimas do conflito.

O bombardeio destruiu infraestruturas civis essenciais, incluindo sistemas de fornecimento de energia, abastecimento de água, educação e serviços de saúde, afirmou a ONG em um relatório que compila dados do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza e de agências da ONU.

Esses ataques contribuíram muito para o grande número de mortos (cerca de 18.000, de acordo com os últimos números das autoridades de Gaza) e feridos (cerca de 50.000), lembra a Handicap International, alertando que o uso generalizado de explosivos aumentará a porcentagem já alta de pessoas incapacitadas por ferimentos no enclave.

De acordo com os números anteriores ao conflito, uma em cada cinco famílias da Faixa de Gaza tinha pelo menos um membro com deficiência, uma porcentagem que, segundo a ONG, provavelmente aumentará no conflito atual.

A Handicap International também alerta para o fato de que, após o conflito, muitas munições não detonadas permanecerão nas ruas da Faixa de Gaza, representando um sério perigo e exigindo operações de desminagem demoradas e complexas.

A organização pede que as partes em conflito se abstenham de usar armas explosivas em áreas residenciais e se junta aos pedidos de um cessar-fogo permanente em Israel e na Faixa de Gaza para evitar o agravamento da catástrofe humanitária e a perda de mais vidas inocentes. EFE