Zelensky diz que Argentina pode desempenhar papel “muito importante” para a paz na Ucrânia

Buenos Aires (EFE).- O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu à Argentina e ao resto da América Latina para que aumentem o apoio ao seu país na busca pelo fim da guerra com a Rússia, no contexto de sua visita a Buenos Aires para a posse do novo presidente argentino, Javier Milei.

Zelensky realizou uma reunião com um pequeno grupo de jornalistas argentinos, aos quais destacou o papel “muito importante” que a Argentina poderia desempenhar para aproximar a paz.

“Há coisas muito importantes para que a Argentina desempenhe um papel muito importante na fórmula de paz na Ucrânia, como representante da América Latina. Vemos que é um grande país com desejos e possibilidades”, comentou Zelensky no artigo publicado nesta segunda-feira pelo jornal “Clarín”.

Na mesma linha, o presidente ucraniano expressou seu interesse na proposta de Milei de organizar uma cúpula de paz entre a Ucrânia e os países latino-americanos na Argentina.

Javier Milei demonstrou repetidamente a sua concordância com Zelensky, que visitou a Argentina pela primeira vez na América Latina durante o conflito.

O líder ucraniano também afirmou que ele e o presidente argentino discutiram sobre segurança cibernética e energia.

Na mesma entrevista, Zelensky reconheceu que a guerra entre Israel e Hamas “tirou muita atenção” da crise da Ucrânia.

“Tivemos menos ajuda financeira e menos ajuda militar e, portanto, de qualquer forma, não é uma coisa boa. Mas (no Oriente Médio) há muitas pessoas mortas, é uma tragédia e todos nós temos que ajudar”, reconheceu o presidente ucraniano, que alertou sobre o envolvimento da Rússia no treinamento de membros do Hamas.

Em conversas com outros veículos, Zelensky também falou do papa Francisco, que nasceu na Argentina e, segundo comentou o líder ucraniano, “está com a Ucrânia”.

Na terça-feira, Zelensky viajará para Washington, onde se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para trabalhar para garantir que o país continue a financiar a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia.

Nos últimos meses, alguns membros do Congresso dos EUA – principalmente republicanos – expressaram insatisfação com a aprovação de novos fluxos de financiamento para a Ucrânia.

“Vamos lutar para que essa pausa na ajuda e no financiamento mude”, disse Zelensky à imprensa argentina.

Sobre o curso da guerra, o líder ucraniano criticou o presidente russo, Vladimir Putin, por “não querer acabar com a guerra”.

“A Ucrânia quer sua terra e seu território de volta. Tudo o que Putin faz é mentir. Suas palavras não são garantia”, criticou. EFE