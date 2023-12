Zelensky retoma relações com governo polonês com felicitações a Donald Tusk

Kiev (EFE).- O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, retomou relações com o governo da Polônia ao felicitar o novo primeiro-ministro do país, Donald Tusk, após a ruptura em setembro com o anterior Executivo de direita devido às restrições de Varsóvia às exportações agrícolas ucranianas.

“Parabéns a Donald Tusk pela sua eleição como primeiro-ministro da Polónia pelo Sejm”, escreveu Zelensky na sua conta na rede social X, usando o nome polonês da Câmara, que investiu Tusk como chefe de governo na segunda-feira.

O chefe de Estado ucraniano declarou que “o futuro da Ucrânia e da Polônia reside na unidade, na assistência mútua e na cooperação estratégica para derrotar o nosso inimigo comum”, referindo-se à Rússia.

Zelensky também agradeceu à Polônia por todo o seu apoio durante a guerra.

As felicitações de Zelensky ao primeiro-ministro de centro coincidiram com a reabertura à passagem de caminhões ucranianos de um dos pontos fronteiriços entre os dois países bloqueados durante semanas por transportadores poloneses que protestavam contra a suposta concorrência desleal ucraniana.

A Ucrânia espera recuperar boas relações com a Polônia após a mudança de governo em Varsóvia, onde uma coligação predominantemente liberal e pró-Bruxelas substitui no poder o partido conservador eurocéptico Lei e Justiça (PiS). EFE