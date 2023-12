Total de mortos pela ofensiva israelense em Gaza passa de 21.300; feridos somam 55.600

Jerusalém (EFE).- O total de mortos na Faixa de Gaza devido à ofensiva militar de Israel ultrapassou a marca de 21.300, enquanto o número de feridos já soma mais de 55.600, depois de 210 pessoas terem morrido e 360 ​​terem ficado feridas nas últimas 24 horas, informou nesta quinta-feira o Ministério da Saúde do enclave palestino.

O ministério, controlado pelo grupo islâmico Hamas, denunciou em comunicado “20 massacres contra famílias inteiras”, elevando o número de mortos para 21.320 e o de feridos para 55.603 após 83 dias de guerra.

A pasta de Saúde palestina alertou novamente sobre ataques a centros médicos. Pelo menos 142 instalações sanitárias e 104 ambulâncias foram atacadas “deliberadamente” desde o início da ofensiva israelense, há mais de dois meses e meio, deixando muitas fora de serviço.

Além disso, quase uma centena de profissionais de saúde, incluindo diretores de hospitais, continuam detidos pelas forças israelenses, segundo o comunicado.

“A ocupação israelense atacou diversas vezes as proximidades do Complexo Médico Nasser e do Hospital Al-Amal, filiado ao Crescente Vermelho, em Khan Younis” nas últimas horas, acrescentou.