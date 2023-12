Combates se espalharam por todas as partes de Gaza nos últimos dias, diz ONU

Genebra (EFE) – Os combates na Faixa de Gaza se espalharam por todas as regiões do território palestino, incluindo Rafah, no extremo sul, onde um grande número de pessoas foi deslocado internamente devido às hostilidades no norte e na vizinha Khan Younis, de acordo com as Nações Unidas.

De acordo com o comunicado diário do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (Ocha), em 27 de dezembro, as cidades mais afetadas por bombardeios foram Jabalia e Cidade de Gaza, no norte, mas as hostilidades também continuaram nos campos de refugiados na parte central do enclave.

Além disso, as forças israelenses atacaram vários alvos nas cidades de Khan Younis e Rafah, no sul do território, segundo o comunicado, citando a morte de pelo menos 195 palestinos e 22 militares israelenses nos dias 26 e 27 de dezembro.

Entre os incidentes registrados pela ONU na quarta-feira, o relatório citou a morte de seis palestinos na Cidade de Gaza por franco-atiradores e um ataque a uma escola para meninas no centro do território, agora usada como abrigo para pessoas deslocadas internamente, no qual pelo menos cinco pessoas foram mortas.

Um dia antes, as forças israelenses destruíram uma clínica da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos (UNRWA) na região de Beit Hanoun, no norte de Gaza. EFE